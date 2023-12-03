瑞芳台2線槽車疑機械故障翻落岸際 駕駛無大礙

54歲高姓男子今天上午11時許駕駛槽車，行經新北市瑞芳區台2線113.1公里處時，疑車輛機械故障導致方向盤卡死，槽車失控翻落到岸際，所幸高男沒有受傷，確切事故原因待調查。

新北市消防局上午11時27分獲報，台2線113.1公里處基隆往宜蘭方向，有輛槽車翻落至約1層樓高岸際，車輛沒有冒煙也未見洩漏，立即出動8車17人前往救援，消防員抵達時高男已自行脫困並未受傷，沒有送醫，經警方實施酒測後，高男沒有酒精反應。

據了解，這輛槽車用來載運水泥，所幸事發時為空車，沒有釀成更大災害，高男向現場人員表示，車輛因機械故障，使得方向盤卡死，因而失控翻落至岸際。確切事故發生原因仍待警方調查。

新北市政府消防局第6大隊大隊長羅億田表示，開車前應做好檢查再出發，若車輛在行駛中發現機械故障或異常，應立即停在安全地點檢修，確認安全無虞後再上路，以免發生意外。