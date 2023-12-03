快訊

黑龍江、內蒙古、新疆、北京都出現極光 大陸連發「地磁暴」預警

網紅營養師Ricky遭前女友控訴搞「一夜情」劈腿　曬遭施暴暈倒照片

16歲無照少年金門大橋無照開車 弱勢六旬女騎士被撞不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退伍士官長竟淪為車手 詐光新北婦400萬退休金

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市永和區1名已退休的王姓婦人，日前誤信網路上股票投資「保證獲利」訊息，投入400萬元退休金，事後想取出獲利時對方卻表示要再加碼才能出金，王婦驚覺受騙立即報警。永和警要王婦將對方約至家中取款，當場逮捕40歲邱姓車手，赫然發現邱男是已退伍2年的士官長，詢後將他依詐欺罪嫌送辦並羈押獲准。

據了解，王姓婦人日前於網路上接到投資訊息，並依指示加入詐騙集團成立的「泓勝投資股份有限公司」手機APP群組，王婦見群組內有許多「投資人」跟著老師買股獲利十分心動，將400萬元退休金取出交付給至家中取款的車手。

日前王婦見帳面上已有獲利決定要出金，不料對方說只能選擇部分或是再加碼投資150萬後才能出金，王父告知家人後家人發覺有異報警。永和警方獲報請王婦假意配合再次依約在家中面交，警員則喬裝成家人在旁埋伏，趁邱姓車手到場面交立即上前逮人，經查發現邱男竟是退伍2年的士官長，還刻意從南部搭高鐵北上至王婦家中面交，警方詢後將邱男依詐欺罪嫌送辦並聲押獲准。

永和分局長李崇偉呼籲，網路上大多數投資廣告都是詐騙集團投放，經常利用股市名人或真實投顧公司拍攝的影片當噱頭，引誘加入LINE群組來詐財，民眾若有投資需求時一定要反覆確認，或撥打165反詐騙專線諮詢以免受騙。

警方起出邱男騙取王婦的150萬元。記者黃子騰／翻攝
警方起出邱男騙取王婦的150萬元。記者黃子騰／翻攝
邱男(紅衣者)至王婦家中面交，警方則偽裝家屬在旁埋伏。記者黃子騰／翻攝
邱男(紅衣者)至王婦家中面交，警方則偽裝家屬在旁埋伏。記者黃子騰／翻攝
警方起出邱姓車手的工作證。記者黃子騰／翻攝
警方起出邱姓車手的工作證。記者黃子騰／翻攝
警方將邱姓車手(紅衣者)制伏並展開搜查。記者黃子騰／翻攝
警方將邱姓車手(紅衣者)制伏並展開搜查。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 永和 車手

延伸閱讀

車手取款還帶雞精搏感情 遭員警甕中捉鱉法辦

師大分部「神之臭豆腐」開店面了！賈永婕深夜排隊也要吃 落腳永和、價格曝光

影／假理專要騙老翁退休金 警員和銀行行員一語打醒他

勞保退休金一次領全買ETF完勝月領？ 她用0056、00713、00878、00919、00929算給你看

相關新聞

屁孩玩鬧致火警 中壢量販店今明天暫停營業

桃園市中壢區家樂福中原店今清晨因3年輕人以殺蟲劑與打火機在地下一樓玩樂，造成全棟火警，地下一樓竄出大量濃煙，警消百人灌救...

16歲無照少年金門大橋無照開車 弱勢六旬女騎士被撞不治

金門大橋驚傳死亡車禍！一名16歲少年今天上午7點20分左右從烈嶼端開往湖下方向，疑因車速快，又未保持安全車距，從後方追撞...

影／新莊連鎖排骨店火警 1人送醫並疏散17名住戶

新北市新莊區建福路今天8時許發生火警，現場為5層樓舊公寓，1樓是連鎖排骨店，濃煙從2樓窗戶竄出，消防隊立即破門入內滅火，...

酒吧開直播拒絕粉絲交友比中指嗆聲 1名立委參選人遭毆

台南市立委參選人蔡承攸今天凌晨在新北市中和區1間酒吧直播時，因與網友發生衝突，離開時遭熊姓兄弟檔及李姓男子持甩棍、辣椒水...

基隆民宅1樓竄火舌 2、3、5樓住戶下樓避難 3人送醫

基隆市安一路一棟5層樓建物的1樓今早近9點發生火災，樓上的住戶有3人肢體無力及輕微嗆傷，由消防局救護車送醫。消防局約半小...

退伍士官長竟淪為車手 詐光新北婦400萬退休金

新北市永和區1名已退休的王姓婦人，日前誤信網路上股票投資「保證獲利」訊息，投入400萬元退休金，事後想取出獲利時對方卻表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。