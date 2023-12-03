退伍士官長竟淪為車手 詐光新北婦400萬退休金

新北市永和區1名已退休的王姓婦人，日前誤信網路上股票投資「保證獲利」訊息，投入400萬元退休金，事後想取出獲利時對方卻表示要再加碼才能出金，王婦驚覺受騙立即報警。永和警要王婦將對方約至家中取款，當場逮捕40歲邱姓車手，赫然發現邱男是已退伍2年的士官長，詢後將他依詐欺罪嫌送辦並羈押獲准。

據了解，王姓婦人日前於網路上接到投資訊息，並依指示加入詐騙集團成立的「泓勝投資股份有限公司」手機APP群組，王婦見群組內有許多「投資人」跟著老師買股獲利十分心動，將400萬元退休金取出交付給至家中取款的車手。

日前王婦見帳面上已有獲利決定要出金，不料對方說只能選擇部分或是再加碼投資150萬後才能出金，王父告知家人後家人發覺有異報警。永和警方獲報請王婦假意配合再次依約在家中面交，警員則喬裝成家人在旁埋伏，趁邱姓車手到場面交立即上前逮人，經查發現邱男竟是退伍2年的士官長，還刻意從南部搭高鐵北上至王婦家中面交，警方詢後將邱男依詐欺罪嫌送辦並聲押獲准。