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7旬翁差點被養套殺 正妹大頭照要求投資股票 保證獲利攏是假
70歲黃姓老翁，日前透過通訊軟體LINE群組，誤信投資股票保證獲利，至銀行欲匯款10萬元，幸好行員關懷提問，黃翁拿出手機秀出與正妹的對話紀錄，行員立即通報警方到場。詐團這時也匆忙要求黃男「換一家銀行」幸好松山警方戳破假投資詐騙，避免老翁遭養套殺。
黃翁日前到銀行稱，投資股票要匯款10萬元，並向業務經理展示Line群組對話，經理發現是假投資詐騙手法，立即通報警方。
松山分局三民派出所警員吳偉杰、林自強獲報，經黃翁同意查看其LINE對話紀錄，發現詐團在群組中使用正妹大頭照，提供黃翁私人帳戶要求匯款，進而誆騙其投資股票。
警方指出，當銀行經理落實關懷提問，詐騙集團匆忙傳訊息給黃翁「其資金管道都是保密，不要匯了，換一家銀行」警方隨即查出詐團指示黃翁匯款的帳戶已遭警示，證實此投資群組涉嫌詐欺。
警方勸到，此類假投資詐騙層出不窮，先以投資為幌子，後進行「養套殺」初期讓被害人投入小額本金、順利申請出金，在被害人放下戒心、加碼投資後，便以「扣稅或繳納手續費、保證金」等理由，拖延或拒絕出金，導致害人血本無歸。黃翁聽聞後恍然大悟，打消匯款念頭。
松山分局呼籲，民眾勿輕信來源不明投資管道，任何投資必有風險，無穩賺不賠、保證獲利的情形，切勿拿自己的荷包做試驗。如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢，避免遭詐騙。
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