影／新北民營拖吊車A倒路旁機車 隨車員警直接帶司機去派出所

新北市新莊區昨天有1輛與警方合作的民營拖吊車，拖吊違停賓士轎車時不慎撞倒旁邊的機車，民眾看見後默默連續拍了數張照片，隨後上傳臉書質疑涉嫌肇逃。警方表示，拖吊車駛離現場便直接開到派出所報案了。

拖吊車昨天上午9時58分在新莊區中華路2巷口，拖吊1輛違停在檳榔攤前紅線的白色賓士轎車，作業時不慎撞倒旁邊停車格1輛機車，造成機車車殼刮傷。拖吊車司機扶起機車，繼續完成違規車拖吊，駛離現場。

有民眾看見之後默默拿出手機拍照，等拖吊車開走，立刻上前拍攝機車車損部位特寫，共上傳4張照片到臉書社團，貼文質疑拖吊車沒有留聯繫資料給機車車主就離開，不少網友留言認為這樣算肇事逃逸。