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影／新北民營拖吊車A倒路旁機車 隨車員警直接帶司機去派出所

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天有1輛與警方合作的民營拖吊車，拖吊違停賓士轎車時不慎撞倒旁邊的機車，民眾看見後默默連續拍了數張照片，隨後上傳臉書質疑涉嫌肇逃。警方表示，拖吊車駛離現場便直接開到派出所報案了。

拖吊車昨天上午9時58分在新莊區中華路2巷口，拖吊1輛違停在檳榔攤前紅線的白色賓士轎車，作業時不慎撞倒旁邊停車格1輛機車，造成機車車殼刮傷。拖吊車司機扶起機車，繼續完成違規車拖吊，駛離現場。

有民眾看見之後默默拿出手機拍照，等拖吊車開走，立刻上前拍攝機車車損部位特寫，共上傳4張照片到臉書社團，貼文質疑拖吊車沒有留聯繫資料給機車車主就離開，不少網友留言認為這樣算肇事逃逸。

對此，新莊警分局交通分隊小隊長周豐榮說明，當時拖吊車陳姓司機先完成違規車的拖吊作業，駛離現場之後，隨車出勤員警便直接陪同將拖吊車開到中港派出所報案，由派出所通知機車車主，車損將由民營拖吊場負責賠償。

民眾看見拖吊車撞倒機車，默默連續拍了數張照片，甚至拍攝車損部位特寫，隨後上傳臉書質疑涉嫌肇逃。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
民眾看見拖吊車撞倒機車，默默連續拍了數張照片，甚至拍攝車損部位特寫，隨後上傳臉書質疑涉嫌肇逃。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
民營拖吊車昨天在新莊區中華路，拖吊違停賓士轎車時不慎撞倒旁邊的機車，離開拖吊現場之後隨即前往派出所報案。記者林昭彰／翻攝
民營拖吊車昨天在新莊區中華路，拖吊違停賓士轎車時不慎撞倒旁邊的機車，離開拖吊現場之後隨即前往派出所報案。記者林昭彰／翻攝
民營拖吊車昨天在新莊區中華路，拖吊違停賓士轎車時不慎撞倒旁邊的機車，民眾看見後默默連續拍了數張照片，隨後上傳臉書質疑涉嫌肇逃。記者林昭彰／翻攝
民營拖吊車昨天在新莊區中華路，拖吊違停賓士轎車時不慎撞倒旁邊的機車，民眾看見後默默連續拍了數張照片，隨後上傳臉書質疑涉嫌肇逃。記者林昭彰／翻攝

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