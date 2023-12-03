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方向盤疑卡死 水泥槽車衝過對向車道 撞破護欄墜落海岸

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

台2線新北市貢寮區和宜蘭縣頭城鎮交界處路段，一輛開往宜蘭方向水泥槽車，失控衝過對向車道，撞破護欄後，翻落下方約3公尺的海岸礁石區。消防局獲報派員前往救援，開車的高姓男子自行脫困，未受傷。高男接受酒測，數值為０，事故原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午11點27分接獲報案，指在台2線指標113.1K處，看到槽車翻落海岸，駕駛疑受困車內，車輛沒有冒煙，未起火。

消防局出動金山中隊和貢寮、雙溪、瑞芳分隊共8車17人前往救援，11點42分到場時，50多歲高男已自行離開駕駛座，沒有受傷。水泥槽車為空車，未載貨，未衍生貨物洩漏等問題。

據了解，高男駕駛水泥槽車沿台2線往宜蘭方向行駛途中，疑車輛機械故障，方向盤無法操控，因此衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。因為事故車輛未占用車道，未影響雙向車流，肇事原因由警方調查中。

消防局第6大隊長羅億田表示，民眾開車前應做好檢查再開車，並藉由專業維修人員定期檢修發現異常。行駛中若發現機械故障或異常，應避免再上路，以免發生意外。民眾目擊車禍，可立即撥打119或110報案，提供正確資訊，以利人車儘速到場救援。

高姓男子近午駕駛水泥槽車行經台2線時，疑車輛機械故障，方向盤卡死，衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。記者邱瑞杰／翻攝
高姓男子近午駕駛水泥槽車行經台2線時，疑車輛機械故障，方向盤卡死，衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。記者邱瑞杰／翻攝
高姓男子近午駕駛水泥槽車行經台2線時，疑車輛機械故障，方向盤卡死，衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。記者邱瑞杰／翻攝
高姓男子近午駕駛水泥槽車行經台2線時，疑車輛機械故障，方向盤卡死，衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。記者邱瑞杰／翻攝
高姓男子近午駕駛水泥槽車行經台2線時，疑車輛機械故障，方向盤卡死，衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。記者邱瑞杰／翻攝
高姓男子近午駕駛水泥槽車行經台2線時，疑車輛機械故障，方向盤卡死，衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。記者邱瑞杰／翻攝
高姓男子近午駕駛水泥槽車行經台2線時，疑車輛機械故障，方向盤卡死，衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。記者邱瑞杰／翻攝
高姓男子近午駕駛水泥槽車行經台2線時，疑車輛機械故障，方向盤卡死，衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。記者邱瑞杰／翻攝
高姓男子近午駕駛水泥槽車行經台2線時，疑車輛機械故障，方向盤卡死，衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。記者邱瑞杰／翻攝
高姓男子近午駕駛水泥槽車行經台2線時，疑車輛機械故障，方向盤卡死，衝過對向車道，撞破護欄後墜落海岸。記者邱瑞杰／翻攝

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