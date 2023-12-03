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酒吧開直播拒絕粉絲交友比中指嗆聲 1名立委參選人遭毆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

台南市立委參選人蔡承攸今天凌晨在新北市中和區1間酒吧直播時，因與網友發生衝突，離開時遭熊姓兄弟檔及李姓男子持甩棍、辣椒水攻擊導致右臉部鈍挫傷及撕裂傷。中和警方獲報調閱監視器鎖定犯案車輛，在圓通路上將該車攔下，當場逮捕熊姓兄弟及李男3人，詢後依傷害、殺人未遂及聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

據了解，近日因直播屢次引發糾紛的台南市第一選區立委參選人蔡承攸，上月26日搭火車時因開直播音量太大，引起鄰座乘客不滿上前制止，但蔡男卻拿辣椒水攻擊對方，刺鼻的煙霧還影響到其他乘客，事後被警方依社維法送辦。

蔡承攸昨天晚間至新北市中和區連城路上1間酒吧開抖音直播時，平時都有在關注蔡男直播的28歲熊姓男子立即上線想與蔡男認識做朋友，但蔡男疑因飲酒後精神狀況不佳，在直播過程中對熊男之交友邀請表示不屑，還對熊男比中指及嗆聲，導致熊男心生不滿，夥同哥哥28歲熊男及29歲李姓友人開車前往該酒吧欲教訓蔡男。

蔡承攸今天凌晨1時許結束直播離開酒吧，欲搭乘計程車離開時，熊姓兄弟與李男見蔡男出現立即一擁而上，持甩棍及辣椒水朝蔡男攻擊，導致蔡男右臉部鈍挫傷及撕裂傷2公分，熊男等3人犯案後隨即開車逃離現場。蔡承攸受傷後前往醫院就醫並報案，中和警方獲報調閱監視器鎖定犯案車輛車號，不久後警方在圓通路162號前該輛涉案車輛立即進行攔查，將車內熊姓兄弟及李男3人逮捕。

熊男等3人坦承動手毆打蔡男，警方隨即將3人帶回警局釐清案情，詢後依傷害、殺人未遂及聚眾鬥毆等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方攔查熊男等3人。記者黃子騰／翻攝
警方攔查熊男等3人。記者黃子騰／翻攝
熊男(紅圈)抵達酒吧門口後對蔡男(藍圈)噴辣椒水。記者黃子騰／翻攝
熊男(紅圈)抵達酒吧門口後對蔡男(藍圈)噴辣椒水。記者黃子騰／翻攝
熊男等3人在馬路上攻擊蔡男。記者黃子騰／翻攝
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