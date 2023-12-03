男到花蓮浮潛突失聯 搜救人員把握黃金72小時救援

來自台北42歲郭姓男子昨天與5名友人，前往花蓮壽豐鄉鹽寮海域浮潛，大家都上岸後，唯獨郭男不見人影，海巡、岸巡、消防及空勤總隊立即出動搜尋，截至目前仍未找到人。由於郭男浮潛時，只穿黑色水母衣服，沒有穿救生衣，搜救人員研判可能體力不支失聯，持續積極擴大搜救。

郭男身著黑色水母衣戴上面鏡，昨天下午4時與友人前往鹽寮海域岸際浮潛，直至下午5時30分許仍未見其返回岸上，同行友人擔心出事，趕緊撥打118通報求援。據中央氣象署資料，昨下午大浪轉中浪，浪高約3公尺，浪況不佳。

海巡署第九巡防區指揮部獲報後，派遣第六海巡隊、花蓮空中勤務總隊、第一二岸巡隊人員趕赴現場搜救，已出動海巡艇2艇次、空勤總隊直升機2架次、沙灘車1車次、水下搜救小組及岸際17車42人，但截至目前仍未尋獲郭男身影，把握黃金72小時，持續搜救中。