快訊

牛奶、含糖飲料都不建議裝保溫瓶？譚敦慈教怎麼清洗才乾淨！

年輕人瘋小紅書抖音 敢言趙少康會是藍營決勝年輕票關鍵？

非關薪水！偏鄉小校連代理師都留不住 一看細則超傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男到花蓮浮潛突失聯 搜救人員把握黃金72小時救援

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

來自台北42歲郭姓男子昨天與5名友人，前往花蓮壽豐鄉鹽寮海域浮潛，大家都上岸後，唯獨郭男不見人影，海巡、岸巡、消防及空勤總隊立即出動搜尋，截至目前仍未找到人。由於郭男浮潛時，只穿黑色水母衣服，沒有穿救生衣，搜救人員研判可能體力不支失聯，持續積極擴大搜救。

郭男身著黑色水母衣戴上面鏡，昨天下午4時與友人前往鹽寮海域岸際浮潛，直至下午5時30分許仍未見其返回岸上，同行友人擔心出事，趕緊撥打118通報求援。據中央氣象署資料，昨下午大浪轉中浪，浪高約3公尺，浪況不佳。

海巡署第九巡防區指揮部獲報後，派遣第六海巡隊、花蓮空中勤務總隊、第一二岸巡隊人員趕赴現場搜救，已出動海巡艇2艇次、空勤總隊直升機2架次、沙灘車1車次、水下搜救小組及岸際17車42人，但截至目前仍未尋獲郭男身影，把握黃金72小時，持續搜救中。

海巡署第一二岸巡隊表示，受東北季風影響，近期天候海象較不穩定，東部海域仍有強陣風及長浪發生的機率，提醒民眾從事各類水域活動時，務必注意自身安全並穿著救生衣等防溺裝備，如於海域或岸際發生任何急難事故，請立即撥打118，海巡署將立即派員馳赴救援，保障民眾親海活動及生命安全。

台北42歲郭姓男子昨到花蓮鹽寮海域浮潛失聯，海巡人員持續搜救中，盼在黃金72小時內尋獲。圖／海巡署第一二岸巡隊提供
台北42歲郭姓男子昨到花蓮鹽寮海域浮潛失聯，海巡人員持續搜救中，盼在黃金72小時內尋獲。圖／海巡署第一二岸巡隊提供
來自台北42歲郭姓男子昨到花蓮鹽寮海域浮潛卻失聯，海巡人員持續搜救中。圖／海巡署第一二岸巡隊提供
來自台北42歲郭姓男子昨到花蓮鹽寮海域浮潛卻失聯，海巡人員持續搜救中。圖／海巡署第一二岸巡隊提供

海巡署 空勤總隊 花蓮

延伸閱讀

花蓮鳳林單車慢遊！景點、美食、體驗、住宿懶人包先收

威力盃／開幕首次！東大門夜市迎小球員 下屆等馬祖

威力盃／花蓮藍首戰大勝！賴有濬興奮尬外隊 4局7K好投

花蓮瘋媽祖 港天宮白沙屯雙媽會合體遶境路線公布

相關新聞

屁孩玩鬧致火警 家樂福中原店今明天暫停營業

桃園市中壢區家樂福中原店今清晨因3年輕人以殺蟲劑與打火機在地下一樓玩樂，造成全棟火警，地下一樓竄出大量濃煙，警消百人灌救...

中壢家樂福凌晨大火 竟是3男用殺蟲劑、打火機玩火

桃園市中壢區家樂福中原店24小時量販賣場B1地下一樓今天清晨突然失火，地下一樓商場大量商品付之一炬，當時賣場員工10人及...

影／新莊連鎖排骨店火警 1人送醫並疏散17名住戶

新北市新莊區建福路今天8時許發生火警，現場為5層樓舊公寓，1樓是連鎖排骨店，濃煙從2樓窗戶竄出，消防隊立即破門入內滅火，...

艋舺青山宮遶境尾聲爆衝突 警60秒控制秩序...他說：神明面前不打架

北市三大廟會之一、又叫「艋舺大拜拜」的艋舺青山宮，昨天展開為期三天的遶境活動，眾人爭相參與場面熱鬧，期間和平遶境逾7小時...

影／中壢家樂福量販店賣場大火 員工顧客30人逃生

桃園市中壢區中華路家樂福量販店B1地下一樓今天清晨突然失火，由於地下一樓商場放置大量商品，火勢濃煙一發不可收拾，當時商場...

基隆民宅1樓竄火舌 2、3、5樓住戶下樓避難 3人送醫

基隆市安一路一棟5層樓建物的1樓今早近9點發生火災，樓上的住戶有3人肢體無力及輕微嗆傷，由消防局救護車送醫。消防局約半小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。