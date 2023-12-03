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屁孩玩鬧致火警 家樂福中原店今明天暫停營業

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區家樂福中原店今清晨因3年輕人以殺蟲劑與打火機在地下一樓玩樂，造成全棟火警，地下一樓竄出大量濃煙，警消百人灌救及時滅火。但也造成家樂福受到火警影響，今、明天緊急停業兩天，家樂福表示，損失還在估算，但復業時間還不確定，將會視情況再公告。

警方調查，郭姓男子與黃姓男子(都20歲)、周姓男子(24歲)今天清晨在24小時營業的家樂福賣場逛街，3人在地下室的清潔用品區嬉鬧，郭男在另兩人慫恿下，用賣場殺蟲劑朝著點燃打火機猛噴，瞬間釀成大火，3人遭公共危險罪嫌送辦。

家樂福中原店在臉書公告受火警影響，今天（3日）、明天（4日）都暫停營業，何時復業將視情況再行公告；家樂福建築物中還有其他賣店與餐廳也陸續宣布暫停營業，損失恐難估計。

家樂福中原店火警，造成今天、明天暫時停業。記者曾增勳／攝影
家樂福中原店火警，造成今天、明天暫時停業。記者曾增勳／攝影
家樂福中原店火警濃煙密布，造成今天、明天暫時停業。記者曾增勳／攝影
家樂福中原店火警濃煙密布，造成今天、明天暫時停業。記者曾增勳／攝影
家樂福中原店火警，造成今天、明天暫時停業。記者曾增勳／攝影
家樂福中原店火警，造成今天、明天暫時停業。記者曾增勳／攝影

家樂福 賣場

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