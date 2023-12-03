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基隆民宅1樓竄火舌 2、3、5樓住戶下樓避難 3人送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市安一路一棟5層樓建物的1樓今早近9點發生火災，樓上的住戶有3人肢體無力及輕微嗆傷，由消防局救護車送醫。消防局約半小時後滅火，10點多將殘火處理完畢。火災原因待火災調查科人員鑑識調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8點52分接獲報案，安樂區安一路一棟5樓建築物6樓加蓋的民宅，1樓冒出火火，濃煙竄出，出動安樂、仁愛、中山、災搶小組和快速救援小組，共出動14車32人前往灌救。

消防人員到場後，布設水線滅火，口有消防人員上樓引導2、3、5樓各1人下樓，3人分別有肢體無力及輕微嗆傷，預防性送醫檢查治療。

9點13分回報火勢熄滅，進行殘火處理。10點11分畢火處理完畢後，火調人員進入火場採證鑑識，初估燃燒面積20平方公尺，起火原因待調查。

基隆市安一路一棟5層樓建物的1樓今早發生火災，消防人員前往灌救，並引導樓上住戶下樓，有3人因肢體無力及輕微嗆傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安一路一棟5層樓建物的1樓今早發生火災，消防人員前往灌救，並引導樓上住戶下樓，有3人因肢體無力及輕微嗆傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安一路5層樓建物的1樓今早發生火災，消防人員前往灌救，並引導樓上住戶下樓，有3人因肢體無力及輕微嗆傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安一路5層樓建物的1樓今早發生火災，消防人員前往灌救，並引導樓上住戶下樓，有3人因肢體無力及輕微嗆傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安一路5層樓建物的1樓今早發生火災，消防人員前往灌救，並引導樓上住戶下樓，有3人因肢體無力及輕微嗆傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安一路5層樓建物的1樓今早發生火災，消防人員前往灌救，並引導樓上住戶下樓，有3人因肢體無力及輕微嗆傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安一路一棟5層樓建物的1樓今早發生火災，消防人員前往灌救，並引導樓上住戶下樓，有3人因肢體無力及輕微嗆傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安一路一棟5層樓建物的1樓今早發生火災，消防人員前往灌救，並引導樓上住戶下樓，有3人因肢體無力及輕微嗆傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安一路5層樓建物的1樓今早發生火災，消防人員前往灌救，並引導樓上住戶下樓，有3人因肢體無力及輕微嗆傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安一路5層樓建物的1樓今早發生火災，消防人員前往灌救，並引導樓上住戶下樓，有3人因肢體無力及輕微嗆傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝

火災 基隆 建築

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