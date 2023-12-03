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影／七旬翁擔心醫院過號飆出門...3小時後竟搭警車返家

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬賴姓老翁在上月底因在醫院掛號，因擔心叫號過號，趕緊騎機車出門，但途中迷途3小時，在路旁精疲力竭休息時，被熱心民眾通報，第四警分局女警陳志瑜與同事獲報後，先將賴翁帶回派出所，女警還自掏腰包，購買便當給賴翁補充體力，再用警車送賴翁返家，賴妻看到警方送返已失聯3小時的丈夫，不斷致謝警方熱心。

第四警分局大墩所警員林良發、陳志瑜在上月29日獲報，賴姓老翁（75歲）將機車停在騎樓，一臉無助呆坐路旁，疑需要協助，兩警前往關心才知，賴翁家住大里，一早就因擔心中港澄清醫院的掛號過號，因此趕緊騎機車前往醫院看診，但途中迷途3小時，因沒有體力，才在南屯區路旁稍作休息，引來熱心市民通報。

女警員陳志瑜從與老翁的對話中，知道已經過了中午時段，年邁的老翁仍未用餐，既心疼又擔心其體力不支，決定先將他載回派出所，另外也自掏腰包購買便當，等老翁填飽肚子，恢復精氣神後，再親送老翁返家。

賴翁妻子看到丈夫後，不斷向警方感謝，賴妻說，丈夫年紀大、重聽，早上原本打算讓丈夫搭乘計程車回診，未曾想到丈夫得知已叫號到30幾號，丈夫擔心超過看診號碼，才趕緊騎車出門，沒想到醫生沒看到，還失聯3小時，最後搭警車返家，幸好沒有發生意外。

第四警分局長李建興說，針對年長、疑有失智傾向者，為避免因走失後，警察無法即時得知其身分訊息，建議可至警察機關申請指紋建檔，將相關身分資料上傳警察局資料庫，一旦遇迷失情形，以利員警加快搜尋進度。

丈夫 警察

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