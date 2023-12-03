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影／新莊連鎖排骨店火警 1人送醫並疏散17名住戶
新北市新莊區建福路今天8時許發生火警，現場為5層樓舊公寓，1樓是連鎖排骨店，濃煙從2樓窗戶竄出，消防隊立即破門入內滅火，從2樓喚醒1名熟睡中的年輕人，預防性送醫檢查，另疏散17名住戶，起火點疑在餐廳櫃台。
這場火警發生於假日低溫清晨、住商混合舊公寓，消防局共派遣15車、27人前往救援，抵達時濃煙不斷從公寓側面的2樓窗戶竄出，消防隊員立即破門佈水線進入搶救，擔心有住戶受困。
後來在2樓屋內發現23歲謝姓男子正在睡覺，連忙喚醒並引導下樓，由於他的鼻腔有吸入炭粒跡象，預防性送往輔大醫院檢查，其餘樓層共疏散住戶11女、6男。火勢在8時56分熄滅，起火點疑似為1樓餐廳櫃台，1、2樓燃燒面積合計約25平方公尺。
新北市消防局第二大隊提醒，如果遇到住宅火災，應向1樓往外逃生為原則，但若梯間或逃生路徑已被濃煙阻礙，應尋找反方向第二逃生路徑，或是尋找相對安全空間關門待援，防止濃煙進入並撥打119告知受困位置，等待消防人員救援。
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