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寒風夜迷途老翁癱軟倒地 暖警主動關懷協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

天氣寒冷，日夜溫差大。72歲楊姓老翁昨晚8點多疑因血糖過低引發全身癱軟，路倒台南市中西區西門路與府前路口，台南市警二分局南門派出所警員巡邏發現，主動上前關懷，通知消防救護人員到場檢視，通知老翁家屬前來接回。

南門派出所警員魏文星、薛怡婷，昨天晚上8點多執行巡邏勤務時，在西門路與府前路口發現72歲楊姓老翁倒臥在地上，老翁表示他住南區，本身有高血壓及血糖病史，晚間6點還沒吃晚餐就獨自步行外出至新興路看醫生，7點多看完醫生，要回家時因天色昏暗迷失回家方向。

楊姓老翁走到西門路與府前路口時，一陣頭暈目眩後就跌倒癱軟在地。員警知悉後立即通知消防救護人員到場檢查傷勢，在救護人員評估無礙。

因為老翁住在南區，警員擔心如果讓老翁自己步行返家，萬一再次跌倒或因體力不支恐發生意外，立即通知老翁家屬前來接回，等老翁家屬到場後攙扶起老翁協助坐上其家屬的轎車，家屬見到老翁安全無恙，表示幸好今日有警方熱心協助及幫忙，老翁才能平安無事。

警方說，民眾平時應多留意自身身體狀況，隨時自我檢查，適時告知親友近期特殊身體狀況，出門記得添加衣物隨時注意保暖，如身體有異常請儘速就醫，遇緊急狀況可撥打119或110報案專線請警消人員到場協助。

寒風夜72歲楊姓老翁(中)迷途癱軟倒地，台南市警二分局南門派出所警員魏文星(左)主動關懷協助返家。記者黃宣翰／翻攝
寒風夜72歲楊姓老翁(中)迷途癱軟倒地，台南市警二分局南門派出所警員魏文星(左)主動關懷協助返家。記者黃宣翰／翻攝

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