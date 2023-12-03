車手取款還帶雞精搏感情 遭員警甕中捉鱉法辦

台南市55歲黎性女子誤信電信投資詐騙話術，原本以為交付32萬多元可取得即將上櫃股票，她半信半疑向警方諮詢才知受騙，並與警方配合告知詐團同意當面交款，林姓車手從新北市搭乘高鐵南下取款，還自費購買一盒雞精當伴手禮來要送給黎女，警民合作抓到林姓詐騙車手法辦。

黎性女子（55歲）1個月前經由社群網站，點擊假冒電視名主持人投資介紹連結後，聽聞保證獲利且精準賺大錢言詞，加入某投資公司會員。經過1個月訊息連絡，告知她幸運抽中即將上櫃股票4張，並將指派理財專員來取款32萬4000元，完成即可股票撥券並賺取24萬元。

黎女初聞抽中熱門股票時欣喜若狂，立即前往銀行取出32萬4000元，並與投資公司約定面交時地；但她因曾參加治安座談會，聽過防詐相關宣導及案例，又擔心碰上詐欺集團，到台南市警二分局中正派出所諮詢，馬上為員警識破告知為假投資詐騙手法。

所長沈振莘將計就計，本月1日晚上8點多在住家樓下等待林男子(18歲)到場取款時，馬上為員警當場逮捕。林姓車手遠從新北市搭乘高鐵南下取款，途中還自費購買一盒雞精伴手禮來贈送取信被害人，如取款成功即可獲得所騙金額1％不法酬勞。

警方並查扣取款收據、工作證、手機等證物，警詢後林男依涉嫌詐欺罪嫌移送南檢法辦，檢察官聲押，昨晚法院裁定羈押。