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中壢家樂福凌晨大火 竟是3男用殺蟲劑、打火機玩火

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中壢家樂福凌晨大火 竟是3男用殺蟲劑、打火機玩火

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區家樂福中原店24小時量販賣場B1地下一樓今天清晨突然失火，地下一樓商場大量商品付之一炬，當時賣場員工10人及顧客20人緊急逃生，消防局撲滅火勢，警方初步調查發現，大火竟是20歲郭男在20歲友人黃男、24歲周男兩人慫恿下，在賣場清潔用品區，持打火機用賣場殺蟲劑噴灑助燃引發大火，警方3人帶回依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

位於中壢區中華路的家樂福中原店24小時量販賣場B1地下一樓突然失火，119接獲大量報案電話，出動大批警消灌救，至清晨5時多控制火勢，幸無人員受困，大量商品付之一炬，警消灌救撲滅殘火處理中，地下一樓大批商品付之一炬，員工10人及顧客20人疏散逃生。

警方發現地下一樓賣場貨架商品起火，進一步調查疑似人為縱火，警方表示，查出郭男與友人黃男、周男3 至該賣場逛街，郭男在黃、周2人慫恿下，在賣場清潔用品區持打火機用賣場的殺蟲劑噴灑助燃引發大火，警方隨即在逃生顧客中找到郭男3人帶回偵辦，訊後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

中壢區家樂福中原店B1地下一樓失火，竟是3 人持打火機用賣場殺蟲劑噴灑助燃引發大火。曾增勳／攝影
中壢區家樂福中原店B1地下一樓失火，竟是3 人持打火機用賣場殺蟲劑噴灑助燃引發大火。曾增勳／攝影
中壢區家樂福中原店B1地下一樓失火，竟是3 人持打火機用賣場殺蟲劑噴灑助燃引發大火。曾增勳／攝影
中壢區家樂福中原店B1地下一樓失火，竟是3 人持打火機用賣場殺蟲劑噴灑助燃引發大火。曾增勳／攝影
警方帶回三男偵辦。記者曾增勳/翻攝
警方帶回三男偵辦。記者曾增勳/翻攝
中壢區家樂福中原店B1地下一樓失火，竟是3 人持打火機用賣場殺蟲劑噴灑助燃引發大火。曾增勳／攝影
中壢區家樂福中原店B1地下一樓失火，竟是3 人持打火機用賣場殺蟲劑噴灑助燃引發大火。曾增勳／攝影

賣場 桃園

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