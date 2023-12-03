嘉義市垃圾車竄燒 民眾驚嚇 疑未做好分類釀禍

嘉義市港坪國小姜安街附近，昨日下午近4點，有輛垃圾車，突然竄出濃煙跟火舌，垃圾車行進一段距離後駕駛才緊急下車，目擊民眾直說「好危險！好可怕！」。消防隊趕到現場拉水線及時撲滅，起火原因，調查中。

垃圾車竄燒畫面被po上網後，有網友說「沒意外可能又有人把行動電源或是鋰電池丟進去」。

嘉義市消防局表示，昨天下午3點47分接獲報案，姜安街有垃圾車火警，即派3車9人前往灌救，火勢在3點54分撲滅，沒有人員傷亡，起火原因，調查中。

嘉義市清潔隊長林文郁表示，垃圾車是到場協助民眾預約清理大型垃圾，共有2輛車6人到場協助清理，第1輛車協助大型傢具載走後，一般垃圾車收取垃圾，附近也有民眾來丟垃圾，在垃圾車夾攪垃圾袋時突然起火，在聯絡消防隊後撲滅火勢，沒有造成人員傷亡，垃圾車被燻黑一大片。