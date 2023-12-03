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萌柴跟主人倒垃圾卻溜進藥局 賴著不走警一招讓牠回家

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著殷姓主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員誤以為是顧客愛犬，查證後才知萌柴迷途報警；警方見柴犬外觀整潔還會討摸，並身穿溜狗裝備，研判有人飼養，將牠帶往動物醫院掃晶片，順利找到飼主，結束1小時流浪記。

警方指出，位於三民區天祥一路的藥局店員前晚9時許報案，指店內有隻迷路柴犬逗留，不知如何是好，請求警方協助，三民二警分局鼎金派出所警員謝明樺、林厚助正在線上巡邏，隨即到場處理。

警方走進藥局，只見黑色柴犬乖乖趴在地上吹冷氣，店員告知警方原以為柴犬是顧客飼養，但顧客結帳後柴犬卻沒跟出去，經向對方查證，才知是迷路跟著走進藥局。

警方查看黑柴，發現外觀整潔有精神，且身上配有溜狗裝具，會向警方討摸，研判是有人飼養且剛走失不久，於是將黑柴載往附近動物醫院掃瞄晶片，查出黑柴是殷姓飼主（50歲）所有。

在等待飼主的過程中，黑柴乖巧溫馴，動物醫院醫師還贊助店零嘴獎勵，半小時後，殷男和黑柴歡喜相聚；殷表示愛犬取名「cookie」，今年7歲，當晚帶出散步順便倒垃圾時，不小心走失，全家都在找「cookie」，感謝警方協助，終結cookie的迷路冒險記。

高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員報警，警方帶牠到動物醫院掃晶片，順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員報警，警方帶牠到動物醫院掃晶片，順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員報警，警方帶牠到動物醫院掃晶片，順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員報警，警方帶牠到動物醫院掃晶片，順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員報警，警方帶牠到動物醫院掃晶片，順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員報警，警方帶牠到動物醫院掃晶片，順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員報警，警方帶牠到動物醫院掃晶片，順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員報警，警方帶牠到動物醫院掃晶片，順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員報警，警方帶牠到動物醫院掃晶片，順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻黑色萌柴前晚跟著主人外出倒垃圾，卻溜進藥局，店員報警，警方帶牠到動物醫院掃晶片，順利找到主人。記者石秀華／翻攝

柴犬 藥局 動物醫院

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