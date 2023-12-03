快訊

他讚「台式早餐第一名」不用等太久又方便吃 網曝：種類超多

賴清德找網紅搶年輕票 她酸爆：連這笑話也抄網路梗

臭鼬廠創始人助打造航空帝國 唱衰醜飛機C-130卻看走眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美食部落客台中丟單眼相機 萬張美食照警在意外處尋回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子綽號「路易」，是一名在Instagram介紹各地美食的部落客，上月中旬，陳男在金典綠園道商場內的第六市場，遺失有上萬張美食相片的單眼相機，陳男趕緊通知警方協助，還告知單眼內存有上萬張的美食相片，警方獲報後，原欲透過調閱監視器，尋找陳男相機下落，途中即在一家拉麵店外的機車座墊上，意外發現陳男放置的單眼，順利將相機找回。

第一警分於公益所警員馮婕妮、張志揚在上月15日接獲陳姓男子報案，稱在金典綠園道商場內的第六市場，遺失單眼相機，兩警前往協助，陳男告知，其是美食部落客，有在IG平台發布各餐廳、景點的美食影音，不過當天前往第六市場時，卻發現單眼向機遺失，因相機內存有眾多珍貴美食相片，單眼遺失讓他十分著急。

兩警得知後，詢問陳男在抵達第六市場前的行經路線，展開地毯式搜索，也欲調閱其沿線監視器，途中在一家拉麵店前的一輛機車上，發現有一台單眼相機擺在機車座墊上，陳男才想起，當時要進第六市場前，有先把相機放在他人機車店墊上，整理物品，後來忘了將相機取回，才搞出烏龍。

陳男在警方找回單眼後，趕緊自掏腰包，贈送兩名警員一袋美味的現烤點心，以表達謝意。

第一警分局長吳燕山表示，員警適時為民伸出援手，彰顯助人最樂精神，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，值得讚賞；並期許同仁能盡其所能給予民眾關懷和協助，建立警察親民、愛民與便民的良好形象。

台中市陳姓男子經營美食部落格，上月中旬在金典綠園道商場的第六市場，遺失單眼相機，警方協助陳找回。圖／第一警分局提供
台中市陳姓男子經營美食部落格，上月中旬在金典綠園道商場的第六市場，遺失單眼相機，警方協助陳找回。圖／第一警分局提供
台中市陳姓男子經營美食部落格，上月中旬在金典綠園道商場的第六市場，遺失單眼相機，警方協助陳找回，陳致贈點心表達謝意。圖／第一警分局提供
台中市陳姓男子經營美食部落格，上月中旬在金典綠園道商場的第六市場，遺失單眼相機，警方協助陳找回，陳致贈點心表達謝意。圖／第一警分局提供

美食 監視器 警察

延伸閱讀

金門海島學校返校日 美食、手作體驗受歡迎

500趴2023／Uber Eats攜手台式美食商家熱情出攤 Uber One會員享獨家優惠

「500趴2023」×Uber Eats潮流派對火熱登場！Uber One會員暢享美食攤位獨家優惠、演唱會專屬搖滾區

「2023西港胡麻節」12月2日飄香登場 由美食達人李鴻裕區長帶你走踏西港吃美食

相關新聞

艋舺青山宮遶境尾聲爆衝突 警60秒控制秩序...他說：神明面前不打架

北市三大廟會之一、又叫「艋舺大拜拜」的艋舺青山宮，昨天展開為期三天的遶境活動，眾人爭相參與場面熱鬧，期間和平遶境逾7小時...

影／中壢家樂福量販店賣場大火 員工顧客30人逃生

桃園市中壢區中華路家樂福量販店B1地下一樓今天清晨突然失火，由於地下一樓商場放置大量商品，火勢濃煙一發不可收拾，當時商場...

疑兒中邪驅魔致死 一家3口遭押

雲林縣虎尾鎮前天凌晨發生一起詭異命案。陳姓夫婦懷疑長子「卡到陰」，竟聯手次子在家中神明廳前以手伸進喉嚨「驅魔」近半小時，...

台電地下電纜線走火爆炸 人孔蓋彈起釀高雄道路裂開　

高雄三民區遼寧二街昨晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，附近住戶民眾聽到「砰」一聲巨響後，看到白煙冒出...

高雄三民區道路突裂開1公尺冒白煙 住戶嚇壞警消急封鎖

高雄三民區遼寧二街一處路面今晚9時21分許突然隆起，並出現數道延伸裂痕，附近住戶民眾聽到「砰」一聲巨響後，看到白煙冒出，...

租車遊府城有半數遭舉發 這一項違規最常見小心別踩雷

台南市北區交通違規檢舉案件，今年1至10月共5萬2151件，其中舉發3萬9662件裡包含了租賃車1089件，市警五分局製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。