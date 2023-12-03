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美食部落客台中丟單眼相機 萬張美食照警在意外處尋回
台中市陳姓男子綽號「路易」，是一名在Instagram介紹各地美食的部落客，上月中旬，陳男在金典綠園道商場內的第六市場，遺失有上萬張美食相片的單眼相機，陳男趕緊通知警方協助，還告知單眼內存有上萬張的美食相片，警方獲報後，原欲透過調閱監視器，尋找陳男相機下落，途中即在一家拉麵店外的機車座墊上，意外發現陳男放置的單眼，順利將相機找回。
第一警分於公益所警員馮婕妮、張志揚在上月15日接獲陳姓男子報案，稱在金典綠園道商場內的第六市場，遺失單眼相機，兩警前往協助，陳男告知，其是美食部落客，有在IG平台發布各餐廳、景點的美食影音，不過當天前往第六市場時，卻發現單眼向機遺失，因相機內存有眾多珍貴美食相片，單眼遺失讓他十分著急。
兩警得知後，詢問陳男在抵達第六市場前的行經路線，展開地毯式搜索，也欲調閱其沿線監視器，途中在一家拉麵店前的一輛機車上，發現有一台單眼相機擺在機車座墊上，陳男才想起，當時要進第六市場前，有先把相機放在他人機車店墊上，整理物品，後來忘了將相機取回，才搞出烏龍。
陳男在警方找回單眼後，趕緊自掏腰包，贈送兩名警員一袋美味的現烤點心，以表達謝意。
第一警分局長吳燕山表示，員警適時為民伸出援手，彰顯助人最樂精神，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，值得讚賞；並期許同仁能盡其所能給予民眾關懷和協助，建立警察親民、愛民與便民的良好形象。
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