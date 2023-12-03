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疑兒中邪驅魔致死 一家3口遭押

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣虎尾鎮發生人倫悲劇，陳姓男子疑似被父母、胞弟驅魔致死，警方到場時，陳母跪在神明廳前喃喃自語。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮發生人倫悲劇，陳姓男子疑似被父母、胞弟驅魔致死，警方到場時，陳母跪在神明廳前喃喃自語。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮前天凌晨發生一起詭異命案。陳姓夫婦懷疑長子「卡到陰」，竟聯手次子在家中神明廳前以手伸進喉嚨「驅魔」近半小時，導致長子失去意識送醫不治。法醫相驗後判斷是窒息致死，死因待解剖確認，檢方將涉案一家三人依傷害致死罪且有串證之虞，聲押獲准。

警方調查，陳姓男子（二十九歲）日前深夜返家出現異常舉動，且連續多日不吃不喝，送醫也未見改善 ，父母跟胞弟認為應是「卡到陰」，想藉由驅魔除掉「歹咪仔」，誤信掏光陳男嘴中的口水就可回復正常。

前天凌晨，陳男被父母及胞弟強押至三樓神明廳，由父親抓住背部及手部，弟弟控制雙腳，母親控制頭部將左手伸進喉嚨掏東西及催吐，前後長達近半小時進行驅魔儀式，直至陳男無呼吸心跳才送醫，母親被警方帶回詢問前，還跪在神桌前雙手合十喃喃自語。

親友表示，陳家一家四口同住，生活單純，父親是貨車司機，母親是家管，弟弟在養豬，死者原本在肉品加工廠上班，但近日情緒反常，家人參加廟會認為是卡到髒東西，要幫忙驅魔，未料卻引發憾事。

民俗專家林茂賢說，從喉嚨掏東西驅魔是電影情節，民眾可能誤信，若察覺行為異常應先就醫，不宜自行處理。民俗專家張捷翔則指出，掏東西驅魔是道聽塗說，道教有所謂的「淨化」儀式，但不會碰觸當事人身體，若有信仰才透過宗教進行疏導、療癒。

父母 神明 半小時

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