聽新聞
test
0:00 / 0:00
台電地下電纜線走火爆炸 人孔蓋彈起釀高雄道路裂開
高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，附近住戶民眾聽到「砰」一聲巨響後，看到白煙冒出，警消和工務局、台電人員獲報趕抵，發現是地下電纜線走火致人孔內空氣爆炸，導致下第孔蓋彈起造成路面隆起，現場無異味，也無停電，工務局表示，明將開挖修復。
高雄三民區遼寧二街今天晚間9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，附近住戶民眾聽到「砰」一聲巨響後，看到白煙冒出，警消獲報趕抵，消防員在場檢測，裂痕長約1.5公尺、寬約1公尺，但未發現異味。
轄區三民一警分局警方緊急在現場拉起封鎖線；市府工務局單位獲報也到場，據了解，地下有台電管線，警方已通知台電人員到場處理。
工務局表示，接獲三民區遼寧二街100號前路面發生隆起情形，工務局挖管中心按標準作業通報管線單位及查閱圖資，並派員現場掌控，水利局污水管線在中央，隆起處在路側，初判非污水管造成。
經台電查修表示，隆起處下方有一下地人孔，因電纜線走火致人孔內空氣爆炸，下地孔蓋彈起使路面隆起：現場已立即電力轉供，無停電情形，並做好路面封鎖交維，待明日開挖提升人孔，並修復電纜線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言