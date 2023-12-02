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台電地下電纜線走火爆炸 人孔蓋彈起釀高雄道路裂開　

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導

高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，附近住戶民眾聽到「砰」一聲巨響後，看到白煙冒出，警消和工務局、台電人員獲報趕抵，發現是地下電纜線走火致人孔內空氣爆炸，導致下第孔蓋彈起造成路面隆起，現場無異味，也無停電，工務局表示，明將開挖修復。

高雄三民區遼寧二街今天晚間9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，附近住戶民眾聽到「砰」一聲巨響後，看到白煙冒出，警消獲報趕抵，消防員在場檢測，裂痕長約1.5公尺、寬約1公尺，但未發現異味。

轄區三民一警分局警方緊急在現場拉起封鎖線；市府工務局單位獲報也到場，據了解，地下有台電管線，警方已通知台電人員到場處理。

工務局表示，接獲三民區遼寧二街100號前路面發生隆起情形，工務局挖管中心按標準作業通報管線單位及查閱圖資，並派員現場掌控，水利局污水管線在中央，隆起處在路側，初判非污水管造成。

經台電查修表示，隆起處下方有一下地人孔，因電纜線走火致人孔內空氣爆炸，下地孔蓋彈起使路面隆起：現場已立即電力轉供，無停電情形，並做好路面封鎖交維，待明日開挖提升人孔，並修復電纜線。

高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。圖／工務局提供
高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。圖／工務局提供
高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。圖／工務局提供
高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。圖／工務局提供
高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。記者石秀華／翻攝
高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。記者石秀華／翻攝
高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。圖／工務局提供
高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。圖／工務局提供
高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。圖／工務局提供
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高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。圖／工務局提供
高雄三民區遼寧二街今晚9時21分許一處路面突然隆起，並出現數道延伸的裂痕，警方封鎖現場，消防員未發現異味，經調查是台電地下電纜線爆炸，人孔蓋彈起致路面現裂痕。圖／工務局提供

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