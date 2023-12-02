高市消防員勇闖亞洲救護競賽 攜國際經驗回台分享同儕

由高雄市政府消防局四位消防員攜手屏東縣消防局消防員、高醫附醫外傷及重症外科醫護及台南奇美醫院急診醫學部醫師八人組成「南台灣聯隊」，今天在日本東京國士館大學參加由亞洲緊急醫療服務協會（AAEMS）舉辦的亞洲緊急救護競賽，獲得國際評審好評，雖然最後沒能進入前三名，但全隊仍期望返國後將這參賽經驗分享同儕。

由亞洲緊急醫療服務協會（AAEMS）舉辦的亞洲緊急救護競賽，今天在東京國士館大學舉行，本次競賽高雄市消防局新莊分隊高級救護技術員沈光漢擔任領隊，再加上杉林分隊陳茂軒、鳳山分隊蔡承璋、前金分隊施武鈞四名高級救護技術員一起組隊。

為符合競賽要求，還特別商請屏東縣消防局小隊長黃志然、高醫附醫外傷及重症外科主治醫師唐貞綾、外傷登錄師李佩玲及台南奇美醫院急診醫學部主治醫師林毅一起組隊，自費請假赴東京參加競賽。

本次競賽參賽隊伍包含台灣、日本、馬來西亞等國的消防或救護人員，評審更涵蓋亞洲各國急重症專家，有評審賽後對於南台灣聯隊具有快速插管、正確診斷並靈活運用場景資源的能力表達高度讚賞。