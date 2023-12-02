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國一汐五高架三重路段7車碰撞 車流回堵1公里

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

古姓男子今天傍晚開車行經國道1號高架北向三重路段，疑未保持安全車距往前衝撞，造成7車事故，現場車流一度回堵1公里，肇事駕車皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，古姓男子（53歲）今天傍晚5時19分左右，開車行經國道1號汐五高架北向26.7公里三重路段。因前方車流回堵，古男人車疑未保持安全車距，不慎追撞前方車輛。

現場造成兩起車禍事故7車碰撞，所幸現場沒人受困、受傷，肇事7車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待過國道警方調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

今天傍晚國道一號汐五高架道路北上26.7公里處，發生兩起車禍事故，造成7車碰撞，所幸沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚國道一號汐五高架道路北上26.7公里處，發生兩起車禍事故，造成7車碰撞，所幸沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚國道一號汐五高架道路北上26.7公里處，發生兩起車禍事故，造成7車碰撞，所幸沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚國道一號汐五高架道路北上26.7公里處，發生兩起車禍事故，造成7車碰撞，所幸沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚國道一號汐五高架道路北上26.7公里處，發生兩起車禍事故，造成7車碰撞，所幸沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚國道一號汐五高架道路北上26.7公里處，發生兩起車禍事故，造成7車碰撞，所幸沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚國道一號汐五高架道路北上26.7公里處，發生兩起車禍事故，造成7車碰撞，所幸沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚國道一號汐五高架道路北上26.7公里處，發生兩起車禍事故，造成7車碰撞，所幸沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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