國一汐五高架三重路段7車碰撞 車流回堵1公里

古姓男子今天傍晚開車行經國道1號高架北向三重路段，疑未保持安全車距往前衝撞，造成7車事故，現場車流一度回堵1公里，肇事駕車皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，古姓男子（53歲）今天傍晚5時19分左右，開車行經國道1號汐五高架北向26.7公里三重路段。因前方車流回堵，古男人車疑未保持安全車距，不慎追撞前方車輛。

現場造成兩起車禍事故7車碰撞，所幸現場沒人受困、受傷，肇事7車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待過國道警方調查釐清。