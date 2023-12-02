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高雄槍擊案外案！他替友喬事孕妻險流產 怒撞車庫洩憤
高雄彌陀前晚7時許傳出槍擊案，18歲薛姓男子左大腿中彈，警方在岡山、茄萣逮捕26歲林姓男子等4男，其中蔡姓、林姓兩男位於梓官區光明路及彌陀區光和路的住家鐵門，今天凌晨1時許，竟遭人惡意開車衝撞，導致大門及玻璃毀壞， 警方下午約談涉案36歲黃姓男子到案說明，依恐嚇、毀棄損壞罪嫌移送偵辦。
經了解，涉案黃男與林、蔡二人互不相識，僅因受薛男委託，黃男便帶著懷有身孕的老婆前往彌陀區與事主林男協調賭債事務；過程中，林男卻找來蔡男將黃姓夫婦帶離刁難，雖無動手毆打，但事後黃男孕妻卻嚇得出血，所幸送醫後並無大礙。
不過，黃男因此氣憤難耐，趁警方將林等4人逮捕送辦之際，黃於昨晚7時許開車前往彌陀區，衝撞林男車庫大門，之後逕自前往彌陀派出所自首。
岡山分局指出，由於黃男雖觸犯毀損罪，但本案屬告訴乃論，林男當晚並未主動向警方提起告訴，案經相關查處並請示承辦檢察官後，讓黃男先行離去。
怎料，黃男仍舊心有不甘，今天凌晨1時許，他再次開車前往梓官區，以相同手法，衝撞蔡男住家大門藉以洩憤，警方今天上午約談3人進行調解，並將黃男依恐嚇、毀棄損壞罪嫌，移送偵辦。
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