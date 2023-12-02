影／小貨車過彎自撞人行道翻覆 1千公升柴油傾倒漏光

黃姓小貨車司機今天下午開車行經新北市蘆洲區中山二路，疑因車身重心不穩，一個過彎失控自撞人行道導致整輛車翻覆，造成車斗後1000公升的柴油傾倒漏光。所幸現場未波及其他人車，黃男沒有受傷、沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，黃姓男子（43歲）今天下午3時許，駕駛一輛貨車行經新北市蘆洲區中山二路309巷口，疑因車身重心不穩過彎失控自撞人行道，導致整輛車翻覆，造成貨車車斗後剛加滿的1000公升柴油油桶，往路面傾倒漏光。

所幸事故現場未波及其他路過人車，黃男沒有受困受傷、沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。