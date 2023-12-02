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影／行人違規過馬路遭機車擊落 網虧：移動神主牌

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市八德區和平路昨晚發生一起行人違規穿越馬路，遭機車撞上害人又害己的車禍事故，所幸李姓男子與劉姓機車騎士雖受有多處擦挫傷，經消防救護人員初步檢傷，2人皆拒絕送醫，至於肇事責任仍待桃市八德警分局交通分隊進一步釐清，影片po上地方臉書粉絲專頁「記憶八德」後，網友均為騎士叫屈，大罵「行人活該、騎士無辜」，甚至有網友虧違規穿越馬路的行人是「移動神主牌」。

林姓網友今天凌晨在臉書粉專「記憶八德」貼文表示「在這邊提醒各位行人跟用路人，行人請走斑馬線，汽機車速放慢，可最大化避免憾事發生」並附上路邊商家的監視器，影片顯示地點在桃園市八德區和平路256號前，時間為昨晚8點41分，有名中年男子穿越馬路時，未依規定走斑馬線，儘管男子過馬路時有左右觀望，等沒車才通過，隨後有輛機車騎士驚見男子及時閃過，不過後方的機車騎士看到時已閃避不及撞上，雙雙倒地不起，騎士還差點遭對向車輛輾過。

八德警分局交通分隊小隊長周明君說明，56歲李姓男子昨晚行經八德區和平路256號前穿越馬路時，當場遭騎機車的22歲劉姓男子撞上，雙雙均受有擦挫傷，消防局119勤指中心案發後1分鐘據報，指派第一救災救護大隊大湳分隊2輛救護車4名救護人員前往，經初步包紮後已無礙，李、劉男均拒絕送醫，至於相關肇事責任仍待釐清。

警方呼籲在未設行人穿越設施時，應注意左右無來車，始可小心迅速穿越。 汽機車駕駛人行經市區道路，亦應減速慢行，注意有無行人穿越，共同維護道路交通安全、平安回家。

桃市八德區和平路256號前昨晚8點41分發生行人違規穿越馬路，遭後方機車當場撞上，雙雙倒地不起的交通事故，有網友將影片po網示警。圖／臉書粉專記憶八德提供
桃市八德區和平路256號前昨晚8點41分發生行人違規穿越馬路，遭後方機車當場撞上，雙雙倒地不起的交通事故，有網友將影片po網示警。圖／臉書粉專記憶八德提供
56歲李姓男子昨晚8點41分在桃市八德區和平路256號前違規穿越馬路，當場遭後方騎機車的22歲劉姓男子撞上，雙雙倒地不起，肇事責任仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
56歲李姓男子昨晚8點41分在桃市八德區和平路256號前違規穿越馬路，當場遭後方騎機車的22歲劉姓男子撞上，雙雙倒地不起，肇事責任仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
56歲李姓男子昨晚8點41分在桃市八德區和平路256號前違規穿越馬路，當場遭後方騎機車的22歲劉姓男子撞上，雙雙倒地不起，肇事責任仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
56歲李姓男子昨晚8點41分在桃市八德區和平路256號前違規穿越馬路，當場遭後方騎機車的22歲劉姓男子撞上，雙雙倒地不起，肇事責任仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝

機車騎士

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