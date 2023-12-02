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宜蘭蘇花公路工程車滑到對向車道 撞遊覽車無人受傷

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

台9線蘇花公路115公里處，今天下午1時許1輛工程警示車因不明原因滑動，從南向車道滑到北向車道，與遊覽車對撞，兩車頭輕微受損，所幸車速不快，遊覽車上20多名乘客無人受傷。警方對遊覽車駕駛實施酒測，酒測值為0，詳細原因待進一步釐清。

警方調查，該工程是公路局東分局的道路坑洞修補工程，47歲的林姓男子將工程警示車停在北向車道邊上後下車，他稱有打空檔，也拉上手煞車，但下午1時12分許，工程車仍因不明原因滑動，林男發現後與同伴嘗試追車仍來不及，滑到南向車道剛好撞上對向遊覽車。

據了解，該遊覽車是從北部要到花蓮旅遊的團體，該團共有2輛車，被撞的是前頭51歲蔣姓男駕駛所開遊覽車，蔣男看到工程車滑過來時緊急煞停，但工程車繼續滑動，兩車頭就這麼撞上；由於速度比較緩慢，並未造成太大傷害，兩車頭輕微受損，車上20多名旅客無人受傷。

警方對林男、蔣男實施酒測，酒測值皆為0，詳細事故原因待調查；事發後車上旅客與施工工人幫忙指揮交通，事故處採單線雙向通行，並未造成堵塞，15分鐘後狀況排除，恢復正常通行。

該工程車原本停在北向車道，因不明原因滑動至南向車道，撞上遊覽車。記者陳敬丰／翻攝
該工程車原本停在北向車道，因不明原因滑動至南向車道，撞上遊覽車。記者陳敬丰／翻攝
台9線蘇花公路115K處工程警示車與遊覽車對撞，所幸無人受傷。記者陳敬丰／翻攝
台9線蘇花公路115K處工程警示車與遊覽車對撞，所幸無人受傷。記者陳敬丰／翻攝

遊覽車 車道 酒測

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