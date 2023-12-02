快訊

國道施工慘劇…台電上空電纜掉落釀1死4傷 驚悚瞬間全拍下

台東一資源回收場傳火警…廢墟中驚見F-5E戰機機體 空軍司令部回應

出席洪孟楷競總成立大會 韓國瑜：他就像八寶飯

高雄輕軌軌道嘻笑自拍挨酸恐龍家長和屁孩 警：已違法

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄輕軌年底將成圓，假日吸不少遊客搭乘，有民眾拍下夫妻帶男童在哈瑪星站等候列車時，任由2男童在軌道嬉戲追逐，母親也站在草皮上玩自拍，有網友狠酸恐龍家長和屁孩；捷運警察隊指，未接獲相關報案，但家長和小孩行為已違反大眾捷運法，可處1500到7500元罰鍰。

臉書社團「爆料公社」有網友貼文附上影片，指沒水準的家長和屁孩，大人違規拍照，還叫屁孩幫忙拍，也不管屁孩到處跑，現場沒看到警衛。影片中只見今天中午2名男童在哈瑪星站的輕軌軌道嬉戲追逐，男童的母親則站在禁止進入停留的草皮上玩自拍。

網友看到貼文指，「什麼樣的家長就有什麼樣的小孩」，有網友則酸「屁孩養成計畫」、「恐龍家長」；有網友則認為「應該當場制止」。

高雄捷運警察隊指出，據網友提供時間為今天中午12時27分許，違規地點為輕軌哈瑪星站，獲報後，隨即調度警組前往查看，到場時已未見影片違規民眾，經詢高雄輕軌行控中心亦無接獲相關通報。

警方表示，經調閱監視影像，發現是家族旅遊至哈瑪星站等候輕軌列車時，侵入軌道區拍照及嬉戲行為，已違反大眾捷運法50條第一項第三款，可處1500到7500元罰鍰。

捷警隊指出，將持續派員巡守，並聯繫高捷公司加強駐站保全教育，防範再有類似情形發生。

民眾拍下夫妻帶男童在哈瑪星站等候列車時，任由2男童在軌道嬉戲追逐，母親也未制止。圖／取自臉書社團「爆料公社」
民眾拍下夫妻帶男童在哈瑪星站等候列車時，任由2男童在軌道嬉戲追逐，母親也未制止。圖／取自臉書社團「爆料公社」
民眾拍下夫妻帶男童在哈瑪星站等候列車時，任由男童在軌道嬉戲追逐。圖／取自臉書社團「爆料公社」
民眾拍下夫妻帶男童在哈瑪星站等候列車時，任由男童在軌道嬉戲追逐。圖／取自臉書社團「爆料公社」
民眾拍下夫妻帶男童在哈瑪星站等候列車時，任由2男童在軌道嬉戲追逐，母親也站在草皮上玩自拍。圖／取自臉書社團「爆料公社」
民眾拍下夫妻帶男童在哈瑪星站等候列車時，任由2男童在軌道嬉戲追逐，母親也站在草皮上玩自拍。圖／取自臉書社團「爆料公社」

高雄輕軌 捷運

延伸閱讀

林志穎辣妻「暴肥7公斤」！無濾鏡自拍「真實身材」曝

林志穎辣妻「暴肥7公斤」！無濾鏡自拍「真實身材」曝

十年磨一劍！高雄輕軌將成圓 市府預告：有精采的22.1公里

嘸煞煞！高雄輕軌改採月台刷卡 直擊僅半數乘客刷卡付車資

相關新聞

台東資源回收場火警 竟有一架疑汰除掉的F-5E戰機機體

台東市一間資源回收場今天上午傳出火警，消防隊據報前往救火，火勢很快控制住並未擴大，不過，廢墟物中竟有一架疑似日前空軍才汰除...

國三中寮隧道9車連環撞7人不適 車流回堵3公里遠

國道三號379公里處中寮隧道發生9車連環追撞事故，警方指出，現場駕駛乘客約有7人身體不適，4人已送醫，這場事故造成國三田...

影／偷走洗衣店女內衣、外套 警巡經火車站眼尖揪竊嫌

台南有名女子日前將冬季外套及內衣至青年路段自助洗衣店送洗後離開購物，1個小時後返回洗衣店，衣物卻不翼而飛，警方第一時間掌...

雲林父母為子驅魔致死 高大成：一家恐陷集體妄想　

雲林縣虎尾鎮驚傳驅魔命案，28歲陳姓男子疑遭父母及弟弟誤認「卡到陰」，陳母昨清晨在自家神明廳徒手「挖口水」、父與弟控制手...

國三中寮隧道9車撞7人傷 疑「這原因」釀禍

國道三號南向379.1公里處，今天上午11時17分許發生兩件追撞事故，造成九輛較車大小不等車損，現場至少7人輕傷；國道公...

高雄輕軌軌道嘻笑自拍挨酸恐龍家長和屁孩 警：已違法

高雄輕軌年底將成圓，假日吸不少遊客搭乘，有民眾拍下夫妻帶男童在哈瑪星站等候列車時，任由2男童在軌道嬉戲追逐，母親也站在草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。