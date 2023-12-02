高雄輕軌軌道嘻笑自拍挨酸恐龍家長和屁孩 警：已違法

高雄輕軌年底將成圓，假日吸不少遊客搭乘，有民眾拍下夫妻帶男童在哈瑪星站等候列車時，任由2男童在軌道嬉戲追逐，母親也站在草皮上玩自拍，有網友狠酸恐龍家長和屁孩；捷運警察隊指，未接獲相關報案，但家長和小孩行為已違反大眾捷運法，可處1500到7500元罰鍰。

臉書社團「爆料公社」有網友貼文附上影片，指沒水準的家長和屁孩，大人違規拍照，還叫屁孩幫忙拍，也不管屁孩到處跑，現場沒看到警衛。影片中只見今天中午2名男童在哈瑪星站的輕軌軌道嬉戲追逐，男童的母親則站在禁止進入停留的草皮上玩自拍。

網友看到貼文指，「什麼樣的家長就有什麼樣的小孩」，有網友則酸「屁孩養成計畫」、「恐龍家長」；有網友則認為「應該當場制止」。

高雄捷運警察隊指出，據網友提供時間為今天中午12時27分許，違規地點為輕軌哈瑪星站，獲報後，隨即調度警組前往查看，到場時已未見影片違規民眾，經詢高雄輕軌行控中心亦無接獲相關通報。

警方表示，經調閱監視影像，發現是家族旅遊至哈瑪星站等候輕軌列車時，侵入軌道區拍照及嬉戲行為，已違反大眾捷運法50條第一項第三款，可處1500到7500元罰鍰。