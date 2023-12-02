影／偷走洗衣店女內衣、外套 警巡經火車站眼尖揪竊嫌

台南有名女子日前將冬季外套及內衣至青年路段自助洗衣店送洗後離開購物，1個小時後返回洗衣店，衣物卻不翼而飛，警方第一時間掌握60歲黃男身影，但因居無定所，直至昨晨員警在台南火車站巡守時，發現其行蹤，在工地內起出黃所行竊衣物，懷疑他另涉類似案件，擴大清查。

市警二分局博愛派出所調查，女子於上月28日夜間7時許將冬季外套2件及內衣等物帶至青年路段上自助洗衣店送洗並離開購物，1個小時後返回時，她發現送洗4件衣物不翼而飛，損失約4000元，立即報警處理。

員警受理後，調閱洗衣店周邊等監視器，發現1名身著黑背心的男子，逕自進入洗衣店將女子已洗好衣物裝入垃圾袋包裝後離去，因他徒步來去無法立即辨識其身分，將其身形特徵利用分局群組通報注意。