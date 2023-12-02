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影／偷走洗衣店女內衣、外套 警巡經火車站眼尖揪竊嫌

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名女子日前將冬季外套及內衣至青年路段自助洗衣店送洗後離開購物，1個小時後返回洗衣店，衣物卻不翼而飛，警方第一時間掌握60歲黃男身影，但因居無定所，直至昨晨員警在台南火車站巡守時，發現其行蹤，在工地內起出黃所行竊衣物，懷疑他另涉類似案件，擴大清查。

市警二分局博愛派出所調查，女子於上月28日夜間7時許將冬季外套2件及內衣等物帶至青年路段上自助洗衣店送洗並離開購物，1個小時後返回時，她發現送洗4件衣物不翼而飛，損失約4000元，立即報警處理。

員警受理後，調閱洗衣店周邊等監視器，發現1名身著黑背心的男子，逕自進入洗衣店將女子已洗好衣物裝入垃圾袋包裝後離去，因他徒步來去無法立即辨識其身分，將其身形特徵利用分局群組通報注意。

員警昨晨2時許巡邏經過台南火車站時，發現黃男行蹤，急忙下車確認身分後帶回調查。隨後在台鐵整修施工區域內一處辦公房間內，起出他所行竊相關衣物，經詢問後依竊盜罪嫌將他送辦。同時，警方不排除他另涉其他刑案，民眾如有任何線索，均可與第二分局博愛派出所聯繫。

黃男趁被害女子不在場，進入洗衣店將她已洗好衣物裝入垃圾袋包裝後離去，被監視器拍個正著。圖／讀者提供
黃男趁被害女子不在場，進入洗衣店將她已洗好衣物裝入垃圾袋包裝後離去，被監視器拍個正著。圖／讀者提供
警方昨天在台鐵整修施工區域內一處辦公房間內，起出黃男行竊相關衣物。圖／讀者提供
警方昨天在台鐵整修施工區域內一處辦公房間內，起出黃男行竊相關衣物。圖／讀者提供

火車站 台南

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