影／偷走洗衣店女內衣、外套 警巡經火車站眼尖揪竊嫌
台南有名女子日前將冬季外套及內衣至青年路段自助洗衣店送洗後離開購物，1個小時後返回洗衣店，衣物卻不翼而飛，警方第一時間掌握60歲黃男身影，但因居無定所，直至昨晨員警在台南火車站巡守時，發現其行蹤，在工地內起出黃所行竊衣物，懷疑他另涉類似案件，擴大清查。
市警二分局博愛派出所調查，女子於上月28日夜間7時許將冬季外套2件及內衣等物帶至青年路段上自助洗衣店送洗並離開購物，1個小時後返回時，她發現送洗4件衣物不翼而飛，損失約4000元，立即報警處理。
員警受理後，調閱洗衣店周邊等監視器，發現1名身著黑背心的男子，逕自進入洗衣店將女子已洗好衣物裝入垃圾袋包裝後離去，因他徒步來去無法立即辨識其身分，將其身形特徵利用分局群組通報注意。
員警昨晨2時許巡邏經過台南火車站時，發現黃男行蹤，急忙下車確認身分後帶回調查。隨後在台鐵整修施工區域內一處辦公房間內，起出他所行竊相關衣物，經詢問後依竊盜罪嫌將他送辦。同時，警方不排除他另涉其他刑案，民眾如有任何線索，均可與第二分局博愛派出所聯繫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言