台東資源回收場火警 發現報廢F-5E/F戰機殘骸
台東市一間資源回收場發生火警，搶救中發現一堆空軍F-5E/F戰機殘骸，引起民眾注意。業者表示，這些戰機殘骸是日前向志航基地標得。空軍表示，10月間標售12架報廢戰機空殼。
台東市中興路一間資源回收場今天中午發生火警，大量濃煙飄向台東豐年機場，引起航空站人員戰備，所幸虛驚一場。航空站人員告訴中央社記者，飛機起降維持正常，未受影響。
由於火勢很大，附近民眾聚集關心，有民眾在堆積的廢鐵中發現大量飛機殘骸，外表上還有編號，研判有多架飛機殘骸。
業者接受中央社記者訪問時表示，這些戰機殘骸是空軍志航基地報廢標售，裡面零件都已拆除，只有空殼子。空軍志航基地證實10月間標售12架F-5E/F戰機的機殼，委由廠商擊破並處理廢鐵，標售作業都在基地內依正常程序完成。
台東縣環保局表示，由於濃煙可能產生空氣污染問題，後續將會研議如何處置。
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