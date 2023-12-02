網路股票投資受騙逾2千萬元 車手稱失業首次作案

網路投資詐騙氾濫，埔里鎮一印刷廠老闆看到臉書社團「一正投資股份有限公司」股市投資訊息，以為有高額獲利，前後投入2145萬元，卻沒收到獲利，對方還要求他再投資220萬元，他覺得不對勁報警，警方趁交錢時逮捕黃姓車手，但2千多萬元仍沒下落，讓印刷廠老闆悔恨交加。

埔里警分局表示，印刷廠老闆上網瀏覽，在臉書社團「一正投資股份有限公司」看到投資資訊，以股市投資為誘餌，不斷傳有人跟著投資特定股票，迅速獲取高額獲利甚至翻倍，讓印刷廠老闆相當心動，依照指示加入LINE投資群組，並前後面交2145萬元，對方也不定時回報已經獲得高額獲利，讓被害人相當高興，但這家投資公司始終沒有將獲利交給印刷廠老闆。

前天，投資公司再度和印刷廠老闆聯絡，要求他再投資220萬元，並約定1日中午12時在埔里鎮四維路交錢，印刷廠老闆想到之前投資2千多萬元，卻一塊錢也沒拿回來，終於懷疑所謂投資公司只是詐騙集團，於向警方報案。

埔里警分局獲報後，配合被害人行動，趁黃姓車手將220萬現金收起後當場逮人，從隨身包包中取出手機、現金等證物，帶回偵訊。

黃姓車手供稱，他因為失業應徵工作，知道是當車手，但因為缺錢仍鋌而走險，沒想到第一次取款就被逮，他也不清楚上游是誰。印刷廠老闆確認自己真的受騙相當震驚，更擔心2千多萬元無法追回，懊悔為何輕信網路不實資訊，蒙受巨大損失。

警方偵訊後，依詐欺、洗錢防制法將黃姓車手移送南投地檢署，並追查上游詐騙集團。警方也提醒，網路社群詐騙氾濫，特別是以「投資」為名，誘騙民眾投資股票，並以帳面報表，營造穩賺不賠、高額獲利的假象，一再引誘被害人加碼投入大筆資金，民眾如在社群網站見到名人投資廣告，請先查看廣告是否有「贊助」字眼，如有「贊助」切勿相信。