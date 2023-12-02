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台電輸電線工程纜線掉落國道 多車事故1死3傷

中央社／ 苗栗縣2日電

國道3號南下通霄路段上午發生多車連環事故，因台電外包商進行輸電線施工，纜線掉落國道，導致多車閃避不及翻覆、追撞，現場多名傷者送醫後1人死亡3人輕重傷。

苗栗縣消防局指出，上午10時許接獲報案，國道3號南下148公里通霄路段有多車事故，到達現場發現1部轎車翻覆，另有多部車輛撞擊後受損，其中1名女性傷者OHCA（到院前心肺功能停止）、臟器外露，送醫不治；另有3名傷者分別有骨折、身體麻木、疼痛等輕重傷。

國道警察局第2大隊調查，台電承包商於國道3號通霄路段上空施工，疑因工作人員施作疏失，致電纜線掉落後，造成南下車道自小客貨車被勾住，先撞擊內側護欄，隨後北上車道半聯結車車頂又將電纜線勾住後，往北向拖移，致使南下原撞擊於內車車道的自小客貨車2次被電纜線拖移撞擊他車翻覆。

警方指出，因該電纜線向持續往北向拖移，致使多部車輛遭波及受損，共有1部大客車、1部營半聯結車、5部小客車發生事故。事故共造成1人死亡、3人受傷。

警方表示，事故造成該路段占用內側車道及中線車道，一度回堵約2公里，約1小時後排除；有關施工單位施工安全防護措施未依規定或未盡完善，將依公共危險相關罪責移送究責。

國道 台電 車禍

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