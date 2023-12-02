高雄車主併排停車接2400罰單 網友慶幸被開900算賺到
高雄市一名車主在楠梓區德賢路並排停車接2400元罰單，上網提醒大家要注意，釣出一堆曾被開單的網友附和；有網友指，「真的很貴」，有網友慶幸的說，「上次併排被開900元，這樣算賺到了」，有網友回稱「以後還是要小心停車，不被罰款才是賺最大」。
高雄市一名車主10月底在楠梓區德賢路並排停車，接到一張「並排停車」罰單，罰鍰金額為2400元，臉書社團「左營楠梓人」版主將罰單訊息公告在社團，提醒網友注意，意外釣出一堆曾被吞罰單的網友回應。
有網友批評「高雄市政府缺錢了」、「真的搶很大」；有網友以自身經驗說「我上次才900，這樣算是賺到」，有網友附和「賺很大」，不過有網友誠懇建議「以後還是要小心停車，不被罰款才是賺最大」。
有網友驚呼「真的貴」，有網友回應指出「貴」的原因說，「併排臨停是600，如果超過3分鐘被錄到，免費升級成並排停車2400元」；有網友則認為，「是貴啊！但怎不想想並排停車造成多大的危害」。
對此，交通大隊警方指出，依據道路交通管理處罰條例第56條第1項，在禁止臨時停車處所停車，可開罰600元到1200元；同法條第2項，若汽車駕駛人停車時，有並排停車之情事者，可處2400元罰鍰，呼籲駕駛人勿在禁止停車處停車，以免受罰。
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