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與15歲小女友三度魚水之歡 男上網分享喜悅起訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子透過網路交友軟體結識15歲小女友，雙方情投意合，先在林男及少女住處等地發生3次性行為，林男也不吝嗇在網路聯天室與網友分享，少女母親事後察覺有異，追問出上情報警提告，新北地檢署日前依對14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌起訴林男。

起訴指出，林姓男子於2022年6月間，透過網路交友軟體結識年僅15歲小女友，雙方才交談數日便陷入熱戀，在2022年7、8月間，先後在林男住處及少女住家和林男住處樓梯間，三度發生親密性行為，林男也不吝嗇在網路聯天室與少女及網友分享雙方的親密互動的喜悅，還說「有套與無套的感覺，真的差很多。」。

少女母親事察覺女友經常外出找不到人，經追問得知女兒不僅結交男朋友，還與對方發生多次性行為，怒報警提告。新北地檢署日前依對14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌起訴林男。

示意圖／Ingimage
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女友 交友軟體

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