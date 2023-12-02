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影／才被通緝三天 男逃不了栽在警閉鎖式路檢
吳姓男子上個月底因案被高雄地檢檢署發布通緝，今天凌晨新北市三峽警方在北二高涵洞下方路檢，吳男開車經過被警攔下盤查，當場帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。
據了解，吳姓男子（28歲）因竊案未出庭應訊，被高雄地檢署發布通緝。今天凌晨零時25分左右，他開車載著一名友人，沿著新北市三峽區復興路往鶯歌方向直行，準備回到桃園住處。途中行經復興路北二高涵洞下方，碰到三峽警方實施雙向閉鎖式威力路檢。
吳男沒法逃躲只能乖乖受檢，警方一查赫見吳男，上個月29日被地檢署發布通緝，當場被帶回派出所偵辦，警巡後依竊盜罪嫌解送歸案。
三峽警方表示，總統大選將屆，為有效遏止街頭暴力、防制飆車及危險駕車，淨化選前治安，維護社會安寧環境。三峽警方針對易聚集滋事場所執行掃蕩臨、路檢勤務，以有效壓制不法氣燄，展現警察打擊犯罪決心。
警方指出，接連兩天執行擴檢勤務，共查獲竊盜通緝犯1名、失聯移工1名、交通違規告發6件，將持續辦理選前淨化治安擴檢勤務，以遏阻不法、營造優質治安環境。
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