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詐團騙8旬翁「福報到了」抽中股票 警方埋伏逮車手

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄獨居的八旬老翁在通訊軟體遇詐騙集團，對方謊稱是投資公司女營業員，騙老翁投資未上市股票，稱老翁抽中股票是「福報到了」，便要老翁趕緊提領171萬元投資。警方趁老翁交款，逮捕佯裝投資公司經理的鍾姓男子，依詐欺罪嫌移送法辦。

11月30日蔡姓老翁（81歲）到銀行提領171萬元，行員擔心老翁受騙，請員警到場了解，高雄市警新興分局員警才發覺老翁陷入詐騙集團的假投資騙局。

據了解，蔡姓老翁在Line通訊軟體，遇詐騙集團以吳姓女營業員名義，向他推銷投資未上市櫃股票，對方並日夜噓寒問暖，蔡翁逐漸信任對方，答應委託吳女代操作投資，後來對方稱老翁「中籤」須「儲值」171萬元，還稱有人申購10萬張才抽中幾張，是「福報到了」。

警方勸老翁這是詐騙集團的假投資手法，便與老翁將計就計，與對方約定到住處交款。

警方埋伏屋外，趁鍾姓男子（27歲）到老翁住處收款，立即衝入屋內逮捕鍾男，查扣偽造的投資合約書、工作證，保住老翁的存款，將全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

詐騙集團騙老翁投資股票，稱「這是您的福報到了」。記者林保光／翻攝
詐騙集團騙老翁投資股票，稱「這是您的福報到了」。記者林保光／翻攝
鍾姓男子（右下）涉嫌騙老翁投資資金171萬元被警方逮捕。記者林保光／翻攝
鍾姓男子（右下）涉嫌騙老翁投資資金171萬元被警方逮捕。記者林保光／翻攝

詐騙集團 營業員 車手

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