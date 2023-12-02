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詐團騙8旬翁「福報到了」抽中股票 警方埋伏逮車手
高雄獨居的八旬老翁在通訊軟體遇詐騙集團，對方謊稱是投資公司女營業員，騙老翁投資未上市股票，稱老翁抽中股票是「福報到了」，便要老翁趕緊提領171萬元投資。警方趁老翁交款，逮捕佯裝投資公司經理的鍾姓男子，依詐欺罪嫌移送法辦。
11月30日蔡姓老翁（81歲）到銀行提領171萬元，行員擔心老翁受騙，請員警到場了解，高雄市警新興分局員警才發覺老翁陷入詐騙集團的假投資騙局。
據了解，蔡姓老翁在Line通訊軟體，遇詐騙集團以吳姓女營業員名義，向他推銷投資未上市櫃股票，對方並日夜噓寒問暖，蔡翁逐漸信任對方，答應委託吳女代操作投資，後來對方稱老翁「中籤」須「儲值」171萬元，還稱有人申購10萬張才抽中幾張，是「福報到了」。
警方勸老翁這是詐騙集團的假投資手法，便與老翁將計就計，與對方約定到住處交款。
警方埋伏屋外，趁鍾姓男子（27歲）到老翁住處收款，立即衝入屋內逮捕鍾男，查扣偽造的投資合約書、工作證，保住老翁的存款，將全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。
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