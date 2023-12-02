慘！工廠初六開工放鞭炮 掃炮屑吸財氣引大火燒掉3300萬

台中李姓男子大年初六開工時在大里區的工廠前放鞭炮，掃完炮屑整包放在作業區就離開，未料蓄熱引燃大火延燒周邊2間公司，李刑事被依失火罪判拘役55日，受害公司曾姓負責人連同設備、貨物及營業損失對他求償1.5億元，法院比對鑑定結果、折舊計算，判李應給付曾3342萬元，可上訴。

檢警調查，李男2022年2月6日農曆初六開工一早，在公司前方鞭炮後將燃燒過的鞭炮屑裝入塑膠袋內，並整包擺放在工廠作業區就離開，直到11點多炮屑因蓄熱引燃，大火蔓延至附近3處建物，且因當地為工業區，造成其他家公司也遭祝融之災。

台中地院審理時，李男均坦承不諱，並有消防火場調查報告、監視器畫面等可佐，法院也查，火勢釀周圍建物牆面燻黑剝落、隔間牆破損、電源開關燒融，另有工廠產品毀損等，顯已致公共危險，依失火罪判他拘役55日。

其中1間遭波及的公司再提刑事附帶民事損害賠償，曾姓負責人主張，火災釀他們公司營業生財、機器設備及貨物等燒毀，並提出由投保公司現場鑑定、清點結果，以及財產目錄、購買憑證等，一共向李男求償1億5836萬8277元。

李男抗辯稱，曾姓負責人的公司牆面為了設置2座電氣箱，而將一側的矽酸鈣板保護層拆除，導致防火時效下降，使火害加速擴大，有違注意義務，本身也應負過失責任，並也爭執對方求償機器設備折舊後金額過高。

民事庭根據投保公司鑑定、比對帳目及折舊，認為曾姓負責人就營業生財、機器設備、貨物損失等，扣除保險理賠仍可求償1284萬2022元，並依平均營業額計算認定營業損失可求償2058萬3349元。

民事庭也認為，曾姓負責人的公司是承租使用該建物，其外牆是否符合建築規定，應是建物所有權人應維護安全的問題，和曾並無關係。且曾合法承租使用建物，因李的過失行為造成曾器具、貨物被燒毀，起因仍是因李男造成，和曾並無因果關係。