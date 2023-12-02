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騎機車掉手機下秒遭撿走 失主調監視器貼文得不到回應告了
高雄市王姓女子上月28日騎機車行經大寮區一處巷弄，手機不慎掉落，因當下身旁有車，等車經過後，回頭找手機，沒料卻被他人撿走；王調閱監視器，發現疑一對機車雙載男女所為，在網路貼文籲對方快拿去警局歸還，否則報警，因得不到回應已報案，警方指撿手機者恐涉侵占罪，已循線追查。
王姓女子在臉書社團貼文，指上月28日傍晚5時20分許，騎機車行經高雄市大寮區鳳林三路105巷口時，手機不慎掉落，原本要回頭撿，但當時身旁有車，等車駛過後，才轉彎回頭撿手機；沒料，短短不到5分鐘的時間，手機就被人撿走。
王女指，調閱監視器畫面發現撿手機的人，王貼文呼籲，她已經截圖，請看到貼文、撿到手機的人盡快歸還手機，否則將交由警方處理。
轄區林園警分局大寮分駐所指出，王女因手機遭人撿拾未歸還，已向警方報案；警方表示，拾獲他人手機卻未繳交給當事人或警方，恐涉及侵占罪，目前循線追查可疑對象。
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