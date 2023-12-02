父母疑兒子卡到陰「掏口水」 驅魔半小時致死

雲林縣虎尾鎮發生父母、弟弟疑似為長子驅魔，試圖從喉嚨掏東西、催吐近半小時致死，警方獲報到場時，死者母親仍跪在神明廳前喃喃自語，民俗專家林茂賢表示，這種驅魔方式是電影情節，若行為異常應先就醫，切勿自行驅魔。

警方表示，12月1日接獲天主教若瑟醫院通報，一名陳姓男子到院前已無心跳，經急救無效死因不明。

警方調查，死者為84年次陳姓男子，家屬指稱因陳男日前於深夜返家後，陸續出現行為異常舉動，並連續多日不吃不喝，其中一度送醫，也未見改善 ，陳男父母跟胞弟誤認卡到陰，想藉由驅魔方式，除掉「歹咪仔」，誤信掏光陳男口中的口水，就可以讓陳男回復正常。

父母、胞弟3人強押陳男至自家三樓神明廳，以驅魔為由，由母控制頭部，並將左手伸進陳男的嘴巴，其父控制陳男的背部及手部，其弟控制雙腳，過程長達近半小時，造成陳男死亡才打電話報119送醫院救治，但到院時已無呼吸心跳。

警方到死者家中時，死者母親仍跪在神明廳祖先牌位前喃喃自語，神明廳並未供奉神明，僅有多張符令。

親友表示，陳家生活單純，死者爸爸是貨車司機，弟弟受雇養豬、死者在肉品加工廠工作，媽媽家管。

雲林地檢署表示，法醫相驗後初步判斷是窒息致死，確切死因有待解剖釐清。

民俗專家林茂賢說，從喉嚨掏東西驅魔，這是電影才有的情節，民眾可能誤信，一般來說，若覺得行為異常，應先就醫比較適當，如果深信卡到陰，有個人信仰，要透過正式的宗教科儀活動，不要自行處理，一般人怎麼會有靈力驅魔，且多數「卡到陰」可能是精神官能症，應尋求醫療協助。

民俗專家張捷翔說，掏東西驅魔是道聽途說，可能人在碰到事後無助誤信，道教有所謂的「淨化」儀式，但不會碰觸到當事人的身體，若有行為異常，一定要先就醫，若有信仰才透過宗教進行疏導、療癒。

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