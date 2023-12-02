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影／慘被詐1000萬元 台中工廠老闆夢醒報警逮人

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市清水區66歲李姓工廠老闆，聽信詐團投資獲利，多次面交總計1000萬元後，發現宣稱獲利只是網路數據，無法匯出兌現，與警方合作約詐團面交，警方逮捕26歲周嫌、27歲陳嫌車手，車手還嘴硬辯稱「坐計程車是要出去玩」，警詢後依詐欺罪嫌移送。

李姓老闆在清水區經營工廠，日前在網路點選投資廣告，加入詐騙集團設立的投資LINE群組，版主利用高獲利話術，李姓老闆多次面交付款，總金額達到1000萬元。

但遲遲未能將網路上詐團稱的獲利金額提領兌現，才發現被騙，李男向清水警分局報警，配合專案小組計畫，前天上午約詐團在國道3號清水服務區停車場，面交90萬元。

三田所副所長楊志宏與專案小組現場埋伏，周姓與陳姓車手與李姓老闆接觸並取款時，警方優勢警力壓制2嫌，車手被壓制在地仍嘴硬辯稱，「坐計程車要出去玩」，令警方搖頭，當場查扣行動電話、投資公司識別證及印章等證物，警詢後依詐欺罪嫌移送。

警方逮捕26歲周嫌、27歲陳嫌車手，車手被壓制在地還嘴硬辯稱，「坐計程車是要出去玩」，警詢後依詐欺罪嫌移送。圖／讀者提供
警方逮捕26歲周嫌、27歲陳嫌車手，車手被壓制在地還嘴硬辯稱，「坐計程車是要出去玩」，警詢後依詐欺罪嫌移送。圖／讀者提供
警方逮捕26歲周嫌、27歲陳嫌車手，車手被壓制在地還嘴硬辯稱，「坐計程車是要出去玩」，警詢後依詐欺罪嫌移送。圖／讀者提供
警方逮捕26歲周嫌、27歲陳嫌車手，車手被壓制在地還嘴硬辯稱，「坐計程車是要出去玩」，警詢後依詐欺罪嫌移送。圖／讀者提供
警方逮捕26歲周嫌、27歲陳嫌車手，車手被壓制在地還嘴硬辯稱，「坐計程車是要出去玩」，警詢後依詐欺罪嫌移送。圖／讀者提供
警方逮捕26歲周嫌、27歲陳嫌車手，車手被壓制在地還嘴硬辯稱，「坐計程車是要出去玩」，警詢後依詐欺罪嫌移送。圖／讀者提供

車手 老闆 台中市 詐騙集團

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