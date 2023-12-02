AV女優吳夢夢搭計程車愛犬掉毛 與司機糾紛被控毀損

台灣AV女優吳夢夢昨天在高雄搭計程車，因愛犬「金寶」在後座掉毛、流口水，計程車司機要求她賠償1000元清潔費，但她不讓司機予取予求，拒絕賠償，雙方鬧上警局，因司機提告，警方將全案依毀損罪嫌函送法辦。

據了解，吳夢夢昨天中午透過APP叫計程車，車子到高雄市小港區中山四路與大業北路口，張姓司機發現後座滿是犬毛和口水，因此發生與吳夢夢發生糾紛；司機要吳夢夢賠清潔費1000元，但吳夢夢拒絕，雙方僵持不下，吳夢夢被趕下車，司機並報警處理。

吳夢夢昨天在臉書貼文，陳述事情經過。貼文說她到高雄叫小黃APP，選擇「中型犬／沒裝籠」寵物友善計程車，她和金寶坐後座，金寶在後座走動和正常呼吸，上車約莫5至10分鐘後，司機突然暴怒回頭要我們低頭看車子，吳夢夢看見「大概5、6滴金寶的口水」，向司機說下車前會幫你擦掉，司機質問「你沒看到全是毛」便被司機趕下車。她本想是遇到「一個不太友善的司機」，付完車資後，打算叫另輛車，但司機不放她走，要求1000元清潔費，她拒付，司機便報警。

高雄市警小港分局據報，將雙方帶到小港派出所，吳夢夢說警察想勸她「給清潔費就算了」，她認為不想助長「惡意勒索行為」，「寧可來開庭也不想給對方這一千溝潔費」。