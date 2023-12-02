雲林父母疑長子「卡到陰」 家中自行驅魔竟致死

北市三大廟會之一、被稱作「艋舺大拜拜」的艋舺青山宮遶境活動12月2日下午登場，與過去不同的是，今年5月修法通過的「明仁會條款」，法規禁止公眾場合出現黑幫相關字眼，考驗著各幫派參與青山祭設置紅壇時，用來彰顯實力的布條名稱該如何取，由於不少幫派名稱是結合當地地名與宮廟名稱，警方協調過程中，有不少幫派抱怨「規定太嚴苛」。 另外，綽號「派大欽」的爐主因為遭通緝等原因，今年青山祭決定不設爐主壇，警方評估，沒有爐主，比較容易制約參與的其他幫派勢力，讓遶境可以相對平安，然而，缺乏「老大」坐鎮爐主壇也恐有隱憂，18座紅壇代表18股幫派勢力，缺了爐主居中協調，恐有外部勢力來此作亂，今年青山宮遶境，就在缺爐主加明仁會條款雙重夾擊下，是否能順利完成，答案即將揭曉…

2023-12-02 08:00