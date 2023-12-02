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雲林父母疑長子「卡到陰」 家中自行驅魔竟致死
雲林縣虎尾鎮驚傳命案，1日清晨虎尾大屯一戶民宅疑似進行驅魔儀式，父母及弟弟將長子徒手壓制過頭，送醫急救不治，涉案3人聲請羈押獲准。
虎尾大屯昨天清晨發生命案，28歲陳姓男子在自家神明廳前失去意識，家人將其送醫急救不治。
據了解，家人質疑長子近日行為反常「卡到髒東西」，自行在家中神明廳前欲幫忙驅魔，爸爸徒手控制手、弟弟抓腳，媽媽用手挖喉嚨，過程中長子失去意識，送醫不治。
死者親友表示，陳姓男子近日情緒反常，家人去參加廟會，說長子「卡到髒東西」，父母欲幫他驅魔，才會發生憾事。
鄰居表示，陳家平日少與鄰居互動，也少聽到爭吵，直到警方上門，鄰居才知道出事了。
雲林地檢署表示，28歲陳姓男子12月1日凌晨送天主教若瑟醫院就醫，到院前已無心跳，經急救無效，遂通知警方到場瞭解，疑似被父母、弟弟3人壓制過頭。
昨天下午檢方完成相驗，父母、弟弟等3人經偵訊後，依涉嫌刑法第277條第2項傷害致死罪，並有串證可能性，聲請羈押獲准，確切死因仍待解剖確認。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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