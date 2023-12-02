聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三重小貨車自撞護欄側翻 車斗後的屠宰雞掉滿地
周姓小貨車司機今天凌晨開車行經新北市三重區中山高架道路，疑因天雨路滑視線不佳自撞護欄導致側翻，造成車斗後的屠宰雞隻全掉了出來，現場車流一度回堵100公尺。周男自行脫困沒有酒駕、輕傷送醫無礙，肇事原因待查。
據了解，周姓男子（25歲）今天凌晨1時許開著一輛小貨車，沿著新北市三重區中山高架道路往北市方向行駛，途中行經中山橋接中山高架道路處，疑因天雨路滑加上視線不佳，不慎自撞一旁護欄，導致整輛車側翻，車身橫擋整個路面，造成車斗載運的屠宰雞隻全掉了出來灑落路面。
新北市消防局獲報人車趕抵，周男已自行脫困，檢視他手部輕微擦挫傷送醫急救後沒有大礙。事故現場車流一度回堵100公尺，警、消協助貨車翻正，並通知吊車吊離後恢復通行。肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言