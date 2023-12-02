快訊

美眾院歷史性表決 將共和黨「騙子」議員桑托斯趕出國會

地牛翻身！台東6時27分規模4.8地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三重小貨車自撞護欄側翻 車斗後的屠宰雞掉滿地

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

周姓小貨車司機今天凌晨開車行經新北市三重區中山高架道路，疑因天雨路滑視線不佳自撞護欄導致側翻，造成車斗後的屠宰雞隻全掉了出來，現場車流一度回堵100公尺。周男自行脫困沒有酒駕、輕傷送醫無礙，肇事原因待查。

據了解，周姓男子（25歲）今天凌晨1時許開著一輛小貨車，沿著新北市三重區中山高架道路往北市方向行駛，途中行經中山橋接中山高架道路處，疑因天雨路滑加上視線不佳，不慎自撞一旁護欄，導致整輛車側翻，車身橫擋整個路面，造成車斗載運的屠宰雞隻全掉了出來灑落路面。

新北市消防局獲報人車趕抵，周男已自行脫困，檢視他手部輕微擦挫傷送醫急救後沒有大礙。事故現場車流一度回堵100公尺，警、消協助貨車翻正，並通知吊車吊離後恢復通行。肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

小貨車自撞新北市三重區中山高架道路護欄側翻，駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
小貨車自撞新北市三重區中山高架道路護欄側翻，駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
小貨車自撞新北市三重區中山高架道路護欄側翻，駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
小貨車自撞新北市三重區中山高架道路護欄側翻，駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
小貨車自撞新北市三重區中山高架道路護欄側翻，駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
小貨車自撞新北市三重區中山高架道路護欄側翻，駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

自撞 車禍

延伸閱讀

女大生酒駕罕見獲緩刑 法院：經濟不佳且態度良好

影／精神不濟撞斷消防栓猛噴水 新北市樹林區轎車翻覆駕駛擦傷

大貨車衝上入口匝道護欄肇事 車上活魚驚跳國道

深中通道主線貫通 深圳至中山 未來半小時可到

相關新聞

台南將軍傳槍響！男子頭部中彈送醫不治 警封鎖現場

台南市將軍區將軍里昨晚傳出槍擊事件，1名中年男子頭部中槍失去生命跡象，救護人員到場將人送醫，警方據報趕往現場，封鎖調查中

北市南機場老舊公寓大火一死二傷 疑電暖器引發火勢

台北市萬華區中華路二段南機場忠恕社區公寓，今天上午一戶4樓民宅發生火災，造成一死兩傷慘劇，消防局火調科還在釐清火災原因，...

影／三重小貨車自撞護欄側翻 車斗後的屠宰雞掉滿地

周姓小貨車司機今天凌晨開車行經新北市三重區中山高架道路，疑因天雨路滑視線不佳自撞護欄導致側翻，造成車斗後的屠宰雞隻全掉了...

北市南機場國宅失火 發現1焦屍

台北市南機場一處國宅，昨天上午發生火災，起火點位於四樓，消防員在四樓發現一具男性焦屍，是七十一歲的梅姓住戶，現場共救出十...

鏟土機撞死人 高市令停工

高雄、屏東昨各發生一起工安意外，造成兩死。高市橋頭區昨中午某營建工地60歲陸姓工人駕駛鏟土機卸貨，66歲段姓工人突冒出後...

燃燒金紙釀禍！台南金華路飲料店傳火警 騎樓可見火煙

台南中西區金華路三段上一飲料店晚間9時07分許傳出火警，民眾報案指稱燃燒金紙時，不慎引燃招牌，台南消防局據報後出動大批人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。