影／三重小貨車自撞護欄側翻 車斗後的屠宰雞掉滿地

周姓小貨車司機今天凌晨開車行經新北市三重區中山高架道路，疑因天雨路滑視線不佳自撞護欄導致側翻，造成車斗後的屠宰雞隻全掉了出來，現場車流一度回堵100公尺。周男自行脫困沒有酒駕、輕傷送醫無礙，肇事原因待查。

據了解，周姓男子（25歲）今天凌晨1時許開著一輛小貨車，沿著新北市三重區中山高架道路往北市方向行駛，途中行經中山橋接中山高架道路處，疑因天雨路滑加上視線不佳，不慎自撞一旁護欄，導致整輛車側翻，車身橫擋整個路面，造成車斗載運的屠宰雞隻全掉了出來灑落路面。