議員曝拍賣員涉索賄 新北果菜：已移檢方偵辦

新北市議員黃淑君今天表示，新北果菜公司再爆弊案，有員工疑向承銷商索賄，甚至賺價差。果菜公司說，已移送檢方，另涉案人因私開蔬果行，影響公司形象，已記過懲處不護短。

新北市議會審查市府明年度預算，民進黨市議員黃淑君下午質詢政風處長尹維治說，新北多位官員擔任新北果菜運銷公司董事，政風處副處長還是監察人；但繼日前果菜公司曾姓股長等人，涉嫌利用拍賣交易蔬果機會，圖利蔬果承銷商，今天再度爆發疑索賄弊案。

黃淑君表示，今天南下訪查農民吐苦水稱，長年遭新北果菜公司欺壓，故轉向其他通路銷售。另傳出有拍賣員收回扣，管理階層只會歌功頌德，市府官員毫無監督機制；監察人監督不週，故她提動議刪除政風處副處長特別費。

政風處長尹維治答詢說，議員質疑的索賄弊案，已行政處分並移送檢方偵辦，不因涉案人離職就不究責。

果菜公司總經理江惠貞接受中央社記者電訪表示，任職三重市場的塗姓業務員遭檢舉，任職期間，向營養午餐供應單位索取「方便費」，以利未來供應蔬果與招標過程更順利。另外，也被檢舉在果菜公司業務外，塗員自己向農民預約蔬果，卻將價格對半砍價，疑賺取價差圖利。

江惠貞說，塗員否認收賄及賺取價差。但另訪查供應商，卻陳述塗員遭檢舉事項。近日，另有員工耳聞供應商抱怨塗員索賄；但公司僅有行政調查權，11月27日已移送新北地檢署，偵辦塗員是否涉嫌背信罪。

江惠貞說，塗員10月自請11月底離職，因任職期間私自開蔬果行營業，嚴重影響果菜公司形象，因情節重大，已依工作規則記1大過2小過行政懲處。塗員已經離職，但絕對毋枉毋縱。

至於農民向其他通路銷售，江惠貞說，多數農民透過國內4大供應系統，穩定供貨至新北果菜，因供需市場交易機制，每天價浮動是常態，但交易價格都公開。部分農民在各不同市場選擇來來去去，常無法獲得合理價格。