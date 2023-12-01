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敢做不敢當！箱型車撞女騎士害骨折 肇事高雄男當場落跑
郭姓女子今天下午騎機車行經三民區九如一路至教仁路口時，遭左轉廂型車當場撞及倒地，致左腳踝骨折，駕駛未停車，在過往人車的眼前逃逸無蹤，女騎士被送醫救治；警方調監視器追查肇事者是陳姓男子，雖陳的家人也幫忙找人，但尚未尋獲。
警方調查，郭姓女子（34歲）今天下午1時49分許沿三民區九如一路向西行駛，在教仁路口時，遭一輛由九如一路東向西左轉教仁路的廂型車發生碰撞，郭女連人帶車倒地，但廂型車駕駛卻未停車查看，反加速逃離現場。
警消獲報到場處理，郭女因雙腳擦挫傷、左小腿腳踝骨折，被送醫治療。警方調閱監視器影像，查知廂型車駕駛是陳姓男子（65歲），到辰男住處查看，家人表示陳尚未返家，由於陳涉犯肇事逃逸，警方正循線追緝中。
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