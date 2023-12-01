埔里印刷廠老闆遇投資詐騙 損失逾2000萬

南投縣埔里鎮某印刷廠老闆加入假投資社團，前後交出新台幣2145萬元給詐騙集團，就算警方上門勸阻也不信受騙，直到友人勸說才恍然大悟，報案後警方今天緝獲黃姓取款車手。

這名老闆1個月前透過社群網站臉書（Facebook）投資社團加入詐騙集團成員通訊軟體LINE，誤信投資詐騙，前後交出2145萬元給詐騙集團，但遲遲無法獲出金，直到友人勸說才相信遇到詐騙，會同警方緝獲19歲黃姓取款車手。

南投縣政府警察局埔里分局下午發布新聞稿表示，中午獲報前往埔里四維路一帶埋伏，當黃姓取款車手出現，員警立即表明身分當場逮捕，並在黃姓男子隨身包查獲贓款220萬元、手機等證物，全案依涉犯詐欺、洗錢防制法移送台灣南投地方檢察署偵辦，持續追查上游集團。

警方初步調查，這名老闆1個月前第1次到銀行匯款30萬元，行員曾勸阻卻不信被騙，銀行通報警方到家中勸阻，還是不信遇詐騙，這段期間陸續再交出款項，直到累積破2000萬元被友人得知，才相信遇詐騙向警方報案。

埔里分局說，假投資詐騙手法利用初期帳面顯示獲利，引誘被害人加碼投入更大筆資金，待拿不回本金和收益才驚覺受騙，如果遇聲稱投資「穩賺不賠」都假象，在臉書見名人投資廣告並標示「贊助」勿相信，有任何疑慮可撥165反詐騙專線求證。