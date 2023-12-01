快訊

拜登年紀引發質疑…民主黨無B計畫應對退選 黨內恐爆混戰

獨／15年前倒店還被廣告？返台見高雄機場燈箱 餐廳董事長無言：呼嚨觀光客

父母車禍雙亡…上海獨生女繼承逾8億遺產 夫竟火速提離婚憑1物爭財產

埔里印刷廠老闆遇投資詐騙 損失逾2000萬

中央社／ 南投縣1日電

南投縣埔里鎮某印刷廠老闆加入假投資社團，前後交出新台幣2145萬元給詐騙集團，就算警方上門勸阻也不信受騙，直到友人勸說才恍然大悟，報案後警方今天緝獲黃姓取款車手

這名老闆1個月前透過社群網站臉書（Facebook）投資社團加入詐騙集團成員通訊軟體LINE，誤信投資詐騙，前後交出2145萬元給詐騙集團，但遲遲無法獲出金，直到友人勸說才相信遇到詐騙，會同警方緝獲19歲黃姓取款車手。

南投縣政府警察局埔里分局下午發布新聞稿表示，中午獲報前往埔里四維路一帶埋伏，當黃姓取款車手出現，員警立即表明身分當場逮捕，並在黃姓男子隨身包查獲贓款220萬元、手機等證物，全案依涉犯詐欺、洗錢防制法移送台灣南投地方檢察署偵辦，持續追查上游集團。

警方初步調查，這名老闆1個月前第1次到銀行匯款30萬元，行員曾勸阻卻不信被騙，銀行通報警方到家中勸阻，還是不信遇詐騙，這段期間陸續再交出款項，直到累積破2000萬元被友人得知，才相信遇詐騙向警方報案。

埔里分局說，假投資詐騙手法利用初期帳面顯示獲利，引誘被害人加碼投入更大筆資金，待拿不回本金和收益才驚覺受騙，如果遇聲稱投資「穩賺不賠」都假象，在臉書見名人投資廣告並標示「贊助」勿相信，有任何疑慮可撥165反詐騙專線求證。

詐騙集團 埔里 車手

延伸閱讀

假招募騙當車手…詐團狂撈百萬 上游「勞力士」剉咧等

失業男子應徵詐騙車手被抓 工廠老闆慘被騙逾2000萬元

凶殘討債 埔里柯姓酒商遭剁雙掌丟包700萬和解

影／南投埔里周末免費拔蘿蔔地點公布 公所苦求1事

相關新聞

「打你剛好而已」洗腎男病床喬不成 怒摑掌護理師濺血遭訴

彰化縣65歲陳姓洗腎病人到員林醫院洗腎時，不滿別的病友沒讓位，張姓護理師上前協調竟被打左臉頰，陳男打完後恐嚇「打你剛剛好...

又見工安意外！高雄建築工地山貓輾壓1工人 送醫不治

高雄橋頭區今天下午1時11分許，某興建住宅工地發生工安意外，60歲陸姓工人在駕駛山貓正卸貨倒車時，66歲段姓工人因不明原...

獨／北市國中生輕生咎責遭休職2年 當事校長遺憾：脫離事實

北市2017年一名患有妥瑞氏症國中生輕生，監委聽聞死者遭校方恐嚇羞辱，立案調查後，彈劾朱姓校長；懲戒法院認定朱違反性平及...

南機場國宅火警釀1死2傷 里長嘆：死者身障 住民多弱勢

台北市萬華區中華路二段南機場一處5層樓國宅，今天早上近10點發生火災，據了解，起火點位在4樓，釀成一人死亡2人送傷送醫，...

影／8旬婦騎腳踏車經路口 遭水泥預拌車輾壓輪下

49歲的蘇姓水泥預拌車駕駛，今上午9時許，行駛於於中華路中壢往桃園方向，只見蘇男於綠燈起步之時，不慎撞上84歲正行經路口...

影／開鍘！三重偵查佐勾結徵信業洩個資遭押 今記兩大過免職

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官偵辦不法集團偷拍名車進出汽車旅館，並勾結三重警分局員警洩漏個人資料恐嚇取財案，昨聲請羈押禁見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。