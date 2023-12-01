假招募騙當車手…詐團狂撈百萬 上游「勞力士」剉咧等

桃園市張黃姓男子等5人為詐騙集團成員，利用假招募訊息吸收員工從事車手工作，並以「投資股票可穩定獲利」等話術詐騙至少6名被害人進行投資匯款，詐騙金額高達百萬。檢警接獲多名被害人報案展開調查，循線查獲張黃姓成員等5人，調查後依組織犯罪防制條例、洗錢等罪嫌將5人起訴。

檢警調查，24歲張黃姓男子、24歲張姓男子、26歲范姓男子、37歲張姓男子及27歲張姓男子等5人，利用通訊軟體TELEGRAM與多名姓名不詳人士，稱「小貓咪」、「勞力士」、「皮皮」、「老師」及「飛宇」等人組成詐騙集團，並以TELEGRAM作為集團成員間聯繁的管道進行分工詐騙。

其中5人分別負責看管、提供人頭帳戶持有者吃住，及提領車手的工作，並提供金融帳戶供詐騙集團作為約定轉帳使用、協助安排人頭帳戶持有者住宿及擔任司機，開車協助載運詐團成員及人頭帳戶持有者。

今年5月間，5人透過LINE社群張貼假工作招募廣告，吸引一名不知情羅姓男子提供名下金融帳戶，羅男依指示前往郵局將帳戶綁定其他成員的他行帳戶，再到汽車旅館、飯店等處等待，並交出帳戶提款卡、密碼及網路銀行帳號、密碼。

期間羅男聽從詐騙集團不詳成員「勞力士」的指示，持帳戶提款卡提領並轉匯詐騙款項，再交給上游「勞力士」等人，以此方式製造金流斷點，掩飾詐騙所得去向，幾次下來羅男察覺有異報警，同時也有6名被害人誤信詐騙集團「投資股票可穩定獲利」話術，進行投資匯款卻未見獲利，損失百萬元，向警方報案後才使詐團曝光。