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獨／高雄機場貼15年前倒店燈箱　本尊董仔：呼嚨觀光客

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄國際機場日前臉書粉專遭質疑淪政治宣傳工具，頻幫中央大內宣，缺少機場應提供的旅遊資訊，沒料挨批後，又出狀況！曾在愛河畔經營名歌廣場的董事長陳國鑫數天前返國入境，赫見走廊燈箱刊登15年前他所經營的餐廳和城市光廊的廣告，但餐廳早已拆除，讓他直批呼嚨來台觀光客，真無言；高雄航空站指，燈箱所在處外包給昇恆昌管理，已告知業者將立即更換。

陳國鑫友人轉述，陳日前從國外返國入境高雄國際機場，走在觀光走廊時，不經意發現走廊上的高雄景點介紹區其中一處燈箱，採用的是他在15年前於五福路和中山路口的中央公園城市光廊的「名歌廣場休息站」的「高雄映象」的廣告。

陳國鑫當下覺得不可思議，因為名歌廣場休息站早已拆除，為何高雄景點指南還在介紹？陳對友人表示，看到燈箱廣告時，真的很無言，簡直是呼嚨中外來台的觀光客。

記者接獲讀者爆料，走訪高雄航空站，因該處燈箱廣告位於入境大廳管制區的走廊，得依規定申請才能進入，今天在機場國際航廈入出境來來往往的旅客還不少。

記者向高雄航空站查詢，航站人員幾經確認後，發現陳國鑫所指該處燈箱所在位置位於入境處的24號登機門的走廊，該處已外包給昇恆昌商店管理維護，航站人員緩頰說，可能業者一時沒注意所致，告知業者後，會立即更換燈箱廣告。

高雄國際機場國際航廈出境處。記者石秀華／攝影
高雄國際機場國際航廈出境處。記者石秀華／攝影
高雄國際機場國際航廈今天下午入出境來往的旅客不少，旅客拉著行李在出境大廳等候報到。記者石秀華／攝影
高雄國際機場國際航廈今天下午入出境來往的旅客不少，旅客拉著行李在出境大廳等候報到。記者石秀華／攝影
高雄國際機場國際航廈今天下午入出境來往的旅客不少，入境旅客拉著行李返抵高雄。記者石秀華／攝影
高雄國際機場國際航廈今天下午入出境來往的旅客不少，入境旅客拉著行李返抵高雄。記者石秀華／攝影
高雄國際機場國際航廈今天下午入出境來往的旅客不少，旅客拉著行李在出境大廳等候報到。記者石秀華／攝影
高雄國際機場國際航廈今天下午入出境來往的旅客不少，旅客拉著行李在出境大廳等候報到。記者石秀華／攝影
高雄國際機場入境走廊的燈箱刊登15年前業者陳國鑫所經營的餐廳和城市光廊的廣告，但餐廳早已拆除，讓陳直批呼嚨來台觀光客，真無言。圖／讀者提供
高雄國際機場入境走廊的燈箱刊登15年前業者陳國鑫所經營的餐廳和城市光廊的廣告，但餐廳早已拆除，讓陳直批呼嚨來台觀光客，真無言。圖／讀者提供

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