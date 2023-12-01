大直建案工人墜落受傷送醫 北市府開罰、令停工
台北市樂群3路附近某建案工地今天發生工安意外，1名約60歲男性工人從地下1樓掉落至地下4樓，送醫前意識清醒；北市勞檢處查出現場未設防護措施，依法開罰、要求停工。
台北市警消上午9時許獲報，樂群3路附近有救護案，派員到場發現，有1名男子躺臥在地下4樓，立即透過器具救人，因男子從地下1樓掉落至地下4樓，造成頭部有撕裂傷，送醫前意識清醒。
警方初步調查，64歲周姓傷者為工人，疑在施工時不慎失足，從地下1樓天井墜落至地下4樓，因其餘工人發現傷者消失許久，經派員找人，才發現周男躺臥地下4樓且受傷，通報119送醫。
台北市勞動檢查處指出，經派員調查發現，此案為地上建築物拆除工程，傷者從事樓板結構補強鋼梁化錨施作，從地下1樓板開口墜落至地下4樓板，墜落高度約10公尺，送醫前意識清楚。
勞檢處表示，經派員到場發現，有違反營造安全衛生設施標準規定，如地下1樓板高度2公尺以上的開口場所作業，未設護欄、護蓋或安全網等設備，將處新台幣3萬元至30萬元罰鍰，並要求現場地下1樓至地下4樓範圍停工，等業者提出復工計畫書，審查合格後才能動工。
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