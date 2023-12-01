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屏東工安意外！越南移工不明原因捲入輸送帶 救出送醫不治

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今下午2點59分接獲報案，屏東市工業二路某混泥土工廠有人受困，消防局派人趕抵現場，發現40歲越南籍移工受困輸送帶下方，現場協助脫困後，無生命跡象，送醫後不治，勞動部職安署南區職業安全衛生中心將展開調查釐清。

屏東縣消防局表示，今天下午14點59分接獲報案，在屏東市工業二路受困，出動屏東、麟洛、特搜大隊共4車9人搶救。屏東分隊到達現場回報傷者受困輸送帶下方，搶救人員立即使用破壞器材協助脫困，15時46分救出後，無生命跡象，送醫不治。

40歲越南移工疑因不明原因捲入砂石場輸送帶，縣府勞青處表示，職災勞工個案主動服務人員刻正釐清案情並提供後續相關個案服務事宜。另已通報勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心進行案情調查及釐清，2日將到現場釐清事發原因。

屏東縣今下午發生工安意外，越南籍移工因不明原因捲入砂石輸送帶，消防人員到場搶救後，送醫不治。記者劉星君／翻攝
屏東縣今下午發生工安意外，越南籍移工因不明原因捲入砂石輸送帶，消防人員到場搶救後，送醫不治。記者劉星君／翻攝
屏東縣今下午發生工安意外，越南籍移工因不明原因捲入砂石輸送帶，消防人員到場搶救後，送醫不治。記者劉星君／翻攝
屏東縣今下午發生工安意外，越南籍移工因不明原因捲入砂石輸送帶，消防人員到場搶救後，送醫不治。記者劉星君／翻攝

屏東縣 衛生署 勞動部

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