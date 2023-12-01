彰化男子掌摑護理師又出言恐嚇 遭檢方起訴
彰化溪湖鎮陳姓男子到員林市員榮醫院洗腎中心，因使用病房問題和護理人員起衝突，朝護理師打一巴掌，又揚言「你這種人我見你一次打一次」，造成護理師左臉鈍傷，遭檢方起訴。
根據台灣彰化地方檢察署今天公布的起訴書，家住彰化溪湖鎮的陳男，今年9月1日前往員林市員榮醫院洗腎中心，因使用病房問題對張姓護理師心生不滿，2人發生衝突。
陳男先徒手打護理師左臉頰一巴掌，再以「打你剛剛好而已，你這種人我見你一次打你一次」等詞恐嚇張姓護理師，導致護理師左臉有鈍傷、口腔擦傷。
檢察官調查此案時，陳男雖承認有打人臉頰，但辯稱是拉扯時不小心打到的，也忘了自己是否曾出言恐嚇；不過檢方認為，陳男所為已觸犯醫療法妨害醫事人員執行醫療業務等罪，依法提起公訴。
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