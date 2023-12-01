翁騎車迷航五股山路困竹林 新北消防搜2.5小時找人

林姓老翁這個月19日晚上從淡水住處騎機車外出，不料卻受困在新北五股民義路山區。新北市消防局獲報出動人車前往搜尋，於2.5小時後在林口區粉寮路一小徑竹林內找到人，送醫檢查所幸沒有大礙。

據了解，林姓老翁（76歲）有輕微失智狀況。這個月19日晚上他獨自從新北市淡水住處騎機車外出，一路騎過關渡大橋直往五股八里方向。約莫當晚10時30分左右，他人車在五股區山區迷途，林翁焦急地打電話連繫兒子協助報警馳援。

警、消受理調派27名消防員、10輛各式搶救車輛到場，以「車牌辨識定位」、「手機GPS簡訊定位系統」，推估林翁應是在民義路二段70-2號附近迷途，開始沿路搜山找人。翌日凌晨1時許，林翁人車在林口區粉寮路一處小徑竹林內找到。

救護人員檢視林翁手部挫傷、腳部疼痛無法行走，經使用長背板固定，後送醫院檢查，所幸林翁沒有大礙。